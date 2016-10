TYPO3-CEO Mathias Schreiber: „Das einzige Ziel eines CMS ist es, Struktur und Präsentation zu trennen“

TYPO3 ist zumindest in Deutschland eines der verbreitetsten CMS. Im Interview verrät Mathias Schreiber, CEO der TYPO3 GmbH, warum das so ist – und welche Projekte man lieber mit anderen CMS umsetzt.

Mathias Schreiber ist seit Frühjahr 2016 CEO der neu gegründeten TYPO3 GmbH, deren Ziel die Förderung der Entwicklung und Sichtbarkeit von TYPO3 ist. Mathias kam 2001 erstmals in Kontakt mit TYPO3 und wurde als Teil von netfielders in die TYPO3-Community eingeführt. Im Jahr 2013 sammelte er Mittel für die 6.2-Version und wurde später als Vollzeit-Product Owner von der Wmdb Systems gesponsert. Ursprünglich kommt Mathias Schreiber aus der Werbung und der Musikindustrie. Im Interview berichtet Mathias von der langen Erfolgsgeschichte von TYPO3 und gibt einen Ausblick auf die Zukunft der CMS-Lösung.

t3n.de: TYPO3 hat sich auf dem deutschen Markt innerhalb von zehn Jahren nach und nach zu einer der am meisten verbreiteten CMS-Lösungen entwickelt. Was sind aus deiner Sicht die Gründe für diesen Erfolg?

Mathias Schreiber: Vertrauen spielt eine große Rolle im Entscheidungsprozess für Software. Darum arbeiten wir im TYPO3-Projekt immer daran, das Vertrauen in die Software zu stärken. Das Ökosystem der Digitalagenturen profitiert davon in gleicher Weise – hier besteht gerade im Opensource-Bereich ein gesundes Geben und Nehmen. Das Feedback der Agenturen ist durch den engen Kontakt zur Community immer gegeben, wodurch wir auf Anforderungen im Markt flexibel reagieren können. Dies wiederum sorgt für einen fruchtbaren Dialog, welcher dem gesamten Digitalbusiness zu Gute kommt.

„Auf technologischer Ebene ist TYPO3 einfach unglaublich robust“

Auf technologischer Ebene ist TYPO3 einfach unglaublich robust und in der Lage, auf jede Anforderung zu reagieren, mit der man es konfrontiert. Uns gibt es jetzt beinahe 20 Jahre und wir konnten mit jeder technologischen Herausforderung umgehen. Das fängt an in den frühen 2000ern mit Crossmedia Publishing – man munkelt ja, dass ein Verlag aus Hannover ein komplettes Printmagazin mit TYPO3 erzeugt hat– und geht dann weiter mit mobilen Anwendungen, dem Responsive Web und nicht zu vergessen den Browserkriegen Mitte der 2000er. Diese Robustheit bemerken auch Kunden und entscheiden sich für das Einzige, was man nicht beschleunigen kann: Erfahrung.

t3n.de: Für welche Projekte eignet sich TYPO3 besonders? Wollt ihr eine spezielle Zielgruppe ansprechen?

Mathias Schreiber: Das ist schwer zu beantworten, weil es nach unten im Prinzip kein Limit gibt.

t3n.de: Kann ich meinen Blog mit TYPO3 bauen?

Mathias Schreiber: Natürlich, aber ob das im Individualfall sinnvoll ist, kann man eben auch nur an diesem individuellen Fall bewerten. Die wahren Stärken zeigen sich bei großen, komplexen Installationen. Nicht ohne Grund ist TYPO3 bei 60 Prozent aller Hochschulen im DACH-Raum im Einsatz. Hier reden wir von mehreren Hunderttausend Seiten Content, zwischen 100 und 2000 Redakteuren und klaren Anforderungen an CI und CD. Vergleichbare Anforderungen findet man in international agierenden Unternehmen auch – dort ist es dann eben nicht der Fachbereich, sondern das Produktmanagement für Produkt X, das den Content lokalisiert in verschiedene Märkte ausspielen muss.

Features wie Multi-Domain, Multi-Site, Mehrsprachigkeit und Content-Syndication auf der einen Seite und ein umfangreiches Rechte-Management auf der anderen Seite bieten etwas, was es im Opensource-Segment so im Prinzip kein zweites Mal gibt. Sicherlich kann System X Teile davon abbilden, aber wir haben bis jetzt noch nichts gesehen, was es auf dieser Bandbreite und in diesem Scale abbilden kann.

Letztendlich sind Agenturen auch unfassbar kreativ in den Anforderungen, die sie mit TYPO3 besetzen: Wenn man fragt, wie man auf die Idee kommt, das Mediacenter auf Aida Kreuzfahrtschiffen mit TYPO3 umzusetzen, kommt als Antwort „Warum nicht, ist doch auch nur Content“. Und damit haben sie einfach Recht.

t3n.de: Welche Projekte sollte man nicht mit TYPO3 umsetzen?

Mathias Schreiber: Über den oben bereits erwähnten Blog könnte man sicherlich diskutieren und natürlich liegen die Stärken in großen Installationen und der Abbildung komplexer Strukturen, in denen sich TYPO3 eher zuhause fühlt.