Dieser Designer kombiniert Gegenstände mit Typografie – und das Ergebnis ist brillant

Typografie lässt viele Ausdrucksformen zu. Der Designer Rigved Sathe experimentiert mit Alltagsgegenständen – und das kann sich sehen lassen.

Typografie: Designer Rigved Sathe experimentiert sich durch das Alphabet

Der Designer Rigved Sathe ist eigentlich noch Student, dennoch hat er es mit seinen Arbeiten hier und da schon zu gewisser Popularität gebracht. So wurde sein „Around the World in Type“-Projekt vergangenes Jahr von einigen Blogs thematisiert. Darin hat er eine Reise durch das Alphabet und berühmte Plätze des Planeten unternommen. Jetzt legt der Inder nach und präsentiert eine neue Auflage mit dem Titel „STRUCTURE x Type“.

„Jeder Letter wurde durch einen Alltagsgegenstand inszeniert.“

Auch darin führt er den Betrachter durch das Alphabet. Jeder Letter wurde durch einen Alltagsgegenstand inszeniert, der mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben anfängt – A für „Axe“, B für „Bicycle“, C für „Camera“ und so weiter. Die Arbeit ist ein wirklicher Hingucker und ringt Beobachtern bis zum Schluss ein Lächeln und manchmal sogar einen fragenden Blick ab. Nicht jeder Alltagsgegenstand wird sofort sichtbar, und so sind Aha-Effekte garantiert.

Wir haben seine Folien an dieser Stelle für euch kuratiert – ein Klick auf die Grafik öffnet die komplette Ansicht. Die Arbeit ist zudem auf Behance.net ausgestellt, wo ihr sie diskutieren und Rigved Sathe folgen könnt. Gefällt euch was ihr seht? Natürlich freuen wir uns auch in unserer Kommentarspalte auf eure Meinung.

Dieser Designer kombiniert Alltagsgegenstände mit Typografie – und das Ergebnis ist brillant. (Grafik: Rigved Sathe)

