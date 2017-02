Typografie-Regeln im Web-Design: Youtube-Video zeigt, worauf du achten solltest

Dieses kurzweilige Youtube-Video beschäftigt sich mit Typografie-Regeln im Web-Design. Super geeignet für eine kleine Wissensauffrischung.

Egal ob du ein Neueinsteiger oder ein Profi im Bereich des Web-Designs bist – es ist gut und wichtig, alles über Typografie zu wissen, was du in die Finger bekommen kannst. Die bevorzugte Schriftart ist immerhin eines der Aushängeschilder auf Webseiten, und sie sollte gut durchdacht und gewählt sein.

In einem Video des Logo-Design-Guru-Blogs haben sich Experten zehn essenzielle Regeln überlegt, die Interessierte beim Thema Typografie im Web-Design beachten sollten. Der zweiminütige Clip rät beispielsweise dazu, den Lorem-Ipsum-Text in bestimmten Situationen wegzulassen und immer responsive Typografie zu nutzen.

Was würdet ihr noch ergänzen wollen?

Übrigens, auch dieser Youtube-Clip könnte dich interessieren: Ein Animationsfilm von Ben Barret-Forrest erklärt die Geschichte der Typografie in 2.400 Bildern und klärt Fragen wie „Was zeichnet eigentlich Old Style, Transitional und Modern aus?“ Lies auch: Von Blackletter bis Helvetica – die Geschichte der Typografie, erklärt in einer 5-minütigen Animation