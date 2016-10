U2-Sänger Bono attackiert Trump auf dem Konzert des gigantischen Tech-Spektakels Dreamforce

US-Sänger Bono von U2 kritisiert auf einem Charity-Konzert während der Dreamforce mit einer riesigen Multimedia-Show US-Präsidentschaftskadidat Donald Trump – sehr zum Gefallen der Tech-Szene.

Die weltgrößte Software-Messe in San Francisco findet ihren Höhepunkt am Abend des 5. Oktobers im gigantischen Charity-Konzert „Dreamfest“. Der Hauptact U2 hat jedoch in dem in „Cloud Palace“ umbenannten Cow Palace im Vorort Daly City mehr im Sinn als nur Musik – und nutzt das Konzert in der kalifornischen Stadt um den zehntausenden Nerds und Geeks vorzuführen, was er von Donald Trump hält. Den politischen Biss haben Bono und seine irische Band in all den Jahren offensichtlich nicht verloren.

Der U2-Auftritt im „Cloud Palace“ während der Dreamforce: Eine Trump-Abrechnung

U2-Frontmann Bono rechnet während eines Charity-Konzerts auf der Dreamforce 2016 mit Trump ab. (Foto: Jakub Mosur Photography)

Bei den ersten Tönen von „Bullet the Blue Sky“ ist den meisten eingefleischten U2-Fans schon klar, dass jetzt ein Knaller kommt. Den Song hat Bono geschrieben, um gegen die US-Einmischung in den Salvadorianischen Bürgerkrieg in den 80ern zu protestieren. Seitdem kramt der U2-Frontmann den Song immer wieder für politische Statements auf Konzerten heraus.

Bono führt mit einer Flüstertüte ein fiktives Streitgespräch in einer Multimedia-Show auf der gigantischen Leinwand mit dem Kandidaten Trump. Und erklärt ihm, dass sein Plan für eine riesige Mauer ein Problem für jeden sei, der die Idee hinter den Vereinigten Staaten lieben würde. Und feuert ihn schließlich buchstäblich unter dem Gejohle der Menge.

Die große Abrechnung mit Trump: U2 live in San Francisco

Die Reise erfolgte auf Einladung von Salesforce.com.