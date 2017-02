Laden per Ultraschall: Ubeam stellt Zweifler mit einer Produktdemo vorläufig still

Ubeam zeigt erstmals öffentlich ihre drahtlose Ladetechnologie. Kann das Startup die Zweifler damit überzeugen?

Ubeam zeigt Ultraschall-Ladetechnik

Die Idee klang schon von Anfang an extrem verlockend: Ubeam will Smartphones und andere Geräte drahtlos per Ultraschall aufladen. Neben Tech-Enthusiasten zeigten auch Investoren schnell Interesse an der Technologie. So haben neben der bekannten Risikokapital-Firma Andreessen Horowitz auch die noch amtierende Yahoo-Chefin Marissa Mayer in das Startup investiert. Andere waren hingegen skeptischer und sahen in Ubeam bereits eine Neuauflage des Theranos-Debakels.

Ubeam hat erstmals öffentlich gezeigt, wie ihre Ultraschallladetechnik funktionieren soll. (Screenshot: ubeam.com)

Vermutlich um die zahlreichen Kritiker endlich zum Schweigen zu bringen, hat Ubeam ihre Technologie jetzt im Rahmen des Upfront Summits erstmals öffentlich vorgeführt. Im Rahmen der Demo zeigte Ubeam-Chefin Meredith Perry, wie ein Smartphone, das über eine spezielle Hülle verfügte, über die Technik aufgeladen wird. Aufnahmen der Vorführung sind seitdem in den sozialen Netzen aufgetaucht. Solange die vermeintlich revolutionäre Technik jedoch nicht von Dritten überprüft wurde, bleibt auch weiterhin Raum für Skepsis.

Ubeam: Der ambitionierte Plan des Startups

Sofern der gezeigte Prototyp wirklich so funktioniert, wie Ubeam behauptet, hätte die Technik einiges an Potenzial. Zumal der Empfänger in Form einer Smartphone-Hülle noch deutlich kleiner werden soll. Gleiches gilt für die Ultraschallsender, die eines Tages in öffentlichen Räumen für das drahtlose Aufladen unserer Elektronik sorgen sollen. Nach wie vor gibt es allerdings keine konkreten Pläne von Ubeam, um die Technologie an den Markt zu bringen.

Wireless charging of a phone thru the air. Woh. 👏 1st public demo ever @ubeam #UpfrontSummit pic.twitter.com/I6GZx7KDri — Spencer Rascoff (@spencerrascoff) February 3, 2017

Ebenfalls interessant:

via www.axios.com