Verkehrsstau als Werbemöglichkeit: Uber nutzt Drohnen als fliegende Werbetafeln

Vergesst Anzeigetafeln: Uber setzt jetzt auf Flugdrohnen, um im Stau wartende Autofahrer auf den Ride-Sharing-Dienst aufmerksam zu machen.

Uber setzt in Mexiko auf Werbe-Drohnen

Was nach Science-Fiction klingt, ist in Mexiko City bereits Realität: Im Stau wartende Fahrzeuge werden von Drohnen angeflogen, an denen eine Werbebotschaft hängt. Hinter der innovativen und zugleich potenziell nervigen Kampagne steckt der Ride-Sharing-Dienst Uber. Der will damit auf Uber-Pool, seinen Fahrgemeinschaftsdienst aufmerksam machen. Der ist Teil einer Strategie, mit der das Unternehmen seine Präsenz im lateinamerikanischen Markt bis 2018 verdoppeln will.

Uber is using drones to advertise in Mexico as the startup plans to double its presence in Latin America by 2018 https://t.co/64czhkHkMH pic.twitter.com/hMX3DXHHMn — Bloomberg Technology (@technology) October 13, 2016

Schon jetzt macht Uber in Mexiko City mehr Geschäfte als in jeder anderen Stadt und Brasilien ist sein drittgrößter Markt nach den USA und Indien. Und der lateinamerikanische Markt dürfte in Zukunft noch wichtiger für Uber werden: Erst kürzlich musste sich der Ride-Sharing-Dienst im Riesenmarkt China gegen den Konkurrenten Didi Chuxing geschlagen geben.

Uber: Nicht nur der Ride-Sharing-Dienst setzt auf Werbe-Drohnen. (Foto: Prathan Chorruangsak/Shutterstock)

Uber ist nicht das erste Unternehmen, das Drohnen zu Werbezwecken nutzt

Auch wenn Uber sicherlich noch ein Vorreiter ist, wenn es um Werbung per Flugdrohne geht, so sind sie dennoch nicht die Ersten. 2014 nutzte eine Werbeagentur beispielsweise Flugdrohnen, um Flyer einer Restaurantkette durch die Fenster Moskauer Büros zu fliegen. Im selben Jahr setzte auch ein kolumbianischer Herrenausstatter auf Drohnen. Bei der Kampagne wurden kopflose Schaufensterpuppen an Drohnen montiert und durch den Geschäftsbezirk von São Paulo geflogen.

