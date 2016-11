Schluss mit Chaos: Uber gestaltet App übersichtlicher, fügt neue Funktionen hinzu

Uber brachte am Dienstag eine überarbeitete App in den Store. Diese Version soll es für Nutzer des Ride-Sharing-Diensts einfacher machen, eine Fahrt zu buchen.

Neue Uber-App soll übersichtlicher sein

Ubers App wurde durch das ununterbrochene Hinzufügen von neuen Diensten zunehmend unübersichtlicher. Immer wieder fragten sich Nutzer, ob sie UberBlack, UberX oder UberPool bestellen wollen. Laut Uber wollten sie bei ihrem Start vor sieben Jahren eine einfache App auf den Markt bringen, um jetzt mit den vielen neuen Angeboten besser umzugehen, haben sie sich in diesem Jahr für ein komplettes Redesign der App entschieden.

Die neue App wird in den nächsten Wochen weltweit für alle Nutzer verfügbar sein, sowohl iOS- als auch Android-Nutzer können das Update laden. Uber ist heute bereits in mehr als 450 Städten aktiv.

Uber-App: Viele neue Funktionen

Das letzte größere Update gab es 2012 und Anfang diesen Jahres bekam das Unternehmen ein neues Logo, für das sie von vielen Seiten kritisiert wurden. Die neue App kann Nutzern jetzt Fahrziele vorschlagen, die sie nach dem bisherigen Verhalten der Nutzer berechnet. Außerdem wird es bald auch die Möglichkeit geben den eigenen Kalendar mit der App zu verbinden, um beispielsweise die Adresse für den nächsten Termin leichter zu finden. "Wir wollen wissen, was du willst, bevor du es willst," so Uber CEO Travis Kalanick im Gespräch mit Journliasten, berichtet Buzzfeed.

Außerdem erlaubt eine neue Funktion, dass man seine Freunde besser ansteuern kann. Statt einer Adresse kann man eine Person als Ziel eingeben. Sobald diese Person ihren Standort mit Uber teilt, kann das Fahrzeug direkt zu der Person aufbrechen. Neu ist auch, dass man zuerst das Ziel eingibt und danach noch auswählen kann welchen Uber-Dienst, wie etwa UberPool oder UberX, man nutzen will.

Auch weiterhin wird man die Fahrtkosten mit Freunden teilen können. Uber integriert außerdem weitere Dienste wie Yelp, Foursquare, UberEats, Snapchat oder Pandora in die App. Mit Pandora kann man die Musik im Fahrzeug kontrollieren und mittels UberEats kann man sich Essen bestellen, ohne dafür eine eigene App herunterladen zu müssen.

Währenddessen verklagt eines der ältesten Taxi-Unternehmen in Ubers Heimatstadt San Francisco das Unternehmen. In der Klage wirft das Taxi-Unternehmen Uber illegale und unfaire Taktiken vor. Eine neue Studie, die im Oktober veröffentlicht wurde, sagt außerdem, dass Uber-Fahrer afroamerikanische Nutzer der App diskriminieren. In Seattle dauert es etwa um 16 bis 28 Prozent länger eine Fahrt zu bekommen, wenn man afroamerikanischer Nutzer ist.

