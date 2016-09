Uber will schon nächstes Jahr selbstfahrende Trucks auf die Straße bringen

Uber will über seine Tochter Otto ins LKW-Frachtgeschäft einsteigen. Schon 2017 sollen erste (fast) selbstfahrende Trucks über die Highways rollen – auch an der Infrastruktur wird gebastelt.

Uber-Tochter Otto will ins Frachtgeschäft

Vor etwas mehr als einem Monat hat Uber das erst im Januar gegründete US-Startup Otto gekauft, kolportiertes Übernahmevolumen: 680 Millionen US-Dollar. Otto – nicht zu verwechseln mit dem deutschen Versandhändler – hat sich auf selbstfahrende Trucks und die dazugehörigen Technologien spezialisiert. Schon 2017 könnte Uber über seine Truck-Tochter ins LKW-Fracht-Geschäft einsteigen. Dann sollen auch die ersten der selbstfahrenden LKW auf die Highways gebracht werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Otto-Truck: Gelingt Uber der Sprung ins lukrative Frachtgeschäft per LKW? (Bild: Otto)

Dazu sollenPartnerschaften mit unabhängigen Truckern geschlossen und die aktuelle Otto-LKW-Flotte von derzeit sechs auf 15 Trucks ausgebaut werden. Ab 2017 sollen die Fahrzeuge dann Fracht zwischen Lagern und Läden transportieren – allerdings noch nicht vollständig autonom. Bis die Trucks komplett selbstfahrend unterwegs sein können, könnte es Experten zufolge noch 20 Jahre dauern. Die Otto-Trucks werden zunächst teilautonom mit einem Fahrer und einem Techniker an Bord losgeschickt.

Uber: Technologien für selbstfahrende Trucks

Allerdings arbeiten Uber und Otto an weiteren Technologien, die der künftigen Infrastruktur für selbstfahrende Autos entgegenkommen dürften, etwa an Navigations- und Tracking-Lösungen sowie an digitalem Kartenmaterial. Diese Technologien könnten dann auch von anderen Anbietern eingesetzt werden. Otto hat sich zum Ziel gesetzt, die Kosten für das rollende Frachtgeschäft zu senken – zum einen natürlich, weil es schon bald nicht mehr auf menschliche Fahrer angewiesen sein will, andererseits sollen aber auch eine bessere Vernetzung und Logistik beim Sparen helfen.

