Uber-CEO gibt Einblicke in Umsätze und den Durchschnitts-Kunden

Wie viel Geld die Fahrer im Monat bei Uber verdienen, wie schnell das Unternehmen wächst und welche Neuerungen kommen sollen? Das verrät jetzt CEO Travis Kalanick.

Während Uber erst kürzlich ankündete, Drohnen als Werbemittel einzusetzen, legte der CEO auf einer Konferenz in San Francisco nun nach und sprach über die Entwicklung des Unternehmens. Inmitten von Politikern, Medienmachern und Geschäftsleuten sprach Travis Kalanick über das, worauf sich potentielle Kunden demnächst freuen können.

CEO enthüllt neue Statistik

In einer aktuellen Statistik gibt Kalanick Einblicke in die Zahlen der Firma: Momentan gibt es über 40 Millionen aktive Nutzer weltweit. Uber-Fahrer würden zwischen 1,5 und zwei Milliarden Dollar Umsatz machen. Ein Kunde, der die App gelegentlich nutzt, gibt im Schnitt 50 Dollar im Monat für diesen Dienst aus. Das Unternehmen existiert seit sechs Jahren und hat seitdem ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Auch ein Gang an die Börse wäre laut Kalanick mit Uber denkbar – terminlich aber noch nicht absehbar.

Uber-CEO Travis Kalanick. (Bild: Wang K'aichicn/VCG/MAXPPP)

Wo wird Uber in fünf Jahren stehen?

Als „logistisches Unternehmen“ sieht CEO Kalanick die Firma. Es werde stetig daran gearbeitet, dass die Prozesse mechanischer ablaufen. „Wir haben hunderte Wissenschaftler im Einsatz, die auf die Anfänge des autonomen Fahrens bei Uber hinarbeiten“, sagte Kalanick. Er bestätigte außerdem die Tests der ersten Modelle in den Straßen von San Francisco. Diese seien besonders auf Orientierung fokussiert und darauf, Passagiere an bestimmten Orten abzuholen, wie mashable.com berichtet.

Da sich die Zukunft im Bereich der selbstfahrenden Autos sehr schnell entwickelt, sei es für Uber von existentieller Bedeutung, aufzurüsten. Kalanick wies außerdem darauf hin, dass es lange Zeit nicht denkbar war, Menschen komplett durch autonomes Fahren zu ersetzen.

