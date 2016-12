Übernahme abgeschlossen: Wie es für Linkedin bei Microsoft jetzt weitergeht

Microsoft-CEO Satya Nadella kündigt eine starke Vernetzung von Windows-Diensten und Linkedin an.

Linkedin-Einbindung bei Windows

Microsoft hat die Übernahme von Linkedin am Donnerstag – ein halbes Jahr nach der Ankündigung – offiziell abgeschlossen. CEO Satya Nadella beschrieb daraufhin in einem Blogpost auf Linkedin, was sich für das Karriereportal unter dem neuen Eigentümer ändern wird. Das Netzwerk bekommt einen prominenten Platz in Windows 10.

Die von vielen als lästig empfundenen Linkedin-Benachrichtigungen werden in das Windows Action Center integriert, können aber deaktiviert werden. Lebensläufe für das Portal können User laut Nadella in Zukunft bei Word aktualisieren. Das Linkedin-Netzwerk kann in Microsoft Outlook und Office importiert werden. Die Online-Kurse von „Linkedin Learning“ bindet der Konzern in Office 365 und das Windows-Ökosystem ein.

Linkedin wird nach der Übernahme auf mehreren Wegen in Windows integriert. (Twin Design / Shutterstock.com)

Sponsored Content und Wirtschaftsredaktion

Die Content-Offensive, die Linkedin mit seiner Blogging-Plattform vor drei Jahren gestartet hat, soll bei Microsoft fortgesetzt werden. Der CEO will den Sponsored Content auf Microsoft-Portale ausweiten. Zudem ist eine Redaktion für Wirtschaftsnachrichten geplant, die alle Content-Plattformen und MSN.com mit Inhalten beliefern soll.

„Unsere oberste Priorität ist es, das Wachstum von Linkedin voranzutreiben, indem wir einen Mehrwert für jedes Mitglied schaffen“, betont Nadella in seinem Blog nach der Übernahme. Linkedin-CEO Jeff Weiner teilte den Mitarbeitern in einer internen Nachricht, die TechCrunch veröffentlicht hat, mit, dass sich im Tagesgeschäft nichts ändern werde: „Wir bewahren die gleiche Kultur und Werte, die gleiche Marke und das gleiche Führungsteam.“