Übertriebene Verschwiegenheit? Mitarbeiter verklagt Google wegen interner Überwachung

Google will verhindern, dass interne Informationen durchsickern und soll dabei gegen das Arbeitsrecht verstoßen. Der Rechtsstreit könnte das Unternehmen bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar kosten.

Google will Leaks vermeiden

Google geht mit seiner Verschwiegenheitspflicht zu weit, wirft ein Mitarbeiter seinem Arbeitgeber in einer neuen Klage vor. Das Unternehmen soll interne Überwachung betreiben, heißt es in dem vom Branchenportal The Information aufgedeckten Rechtsstreit. Um das Durchsickern von Informationen zu verhindern, verstoße die Alphabet-Tochter sogar gegen das Arbeitsrecht, heißt es.

Das interne Überwachungsprogramm geht laut der Klage so weit, dass Mitarbeiter mögliche illegale Aktivitäten ihrer Kollegen nicht melden dürfen – weder bei der eigenen Rechtsabteilung noch bei der US-Börsenaufsichtsbehörde. Hat ein Mitarbeiter den Verdacht, dass ein Kollege Informationen weitergibt, muss er dies laut dem Klageschreiben sofort melden. Einer der Google-Gründer soll bei einer Versammlung gedroht haben, dass jeder, der vertrauliche Informationen weiterleitet, fristlos gekündigt werde.

Google ist laut einer Klage nicht so transparent, wie sich das Unternehmen gibt. (Foto: Asif Islam / Shutterstock.com)

Vorwürfe „haltlos“

Weiter behauptet der Kläger, dass Mitarbeiter sich unter keinen Umständen öffentlich über Google äußern dürfen. Die Kontrolle über die Kommunikation betrifft dem Rechtsstreit zufolge auch Tätigkeiten außerhalb der Arbeit. Ein Mitarbeiter musste demnach seinen Roman über das Silicon Valley von seinem Arbeitgeber freigeben lassen.

Verliert Google die Klage, so könnte der Verstoß gegen das kalifornische Arbeitsgesetz teuer werden. Jedem Mitarbeiter würde bei einem Schuldspruch bis zu 14.600 US-Dollar zustehen, was einer Schadenszahlung von insgesamt 3,8 Milliarden US-Dollar entspricht, rechnet The Information vor. Das Unternehmen bezeichnet die Klage in einer Stellungnahme als „haltlos“ und betont: „Transparenz ist ein großer Teil unserer Kultur.“

via www.theverge.com