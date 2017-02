Endlich auf HTTPS umsteigen: Dieser Guide unterstützt dich dabei

Die Hürden, auf HTTPS umzusteigen, werden immer geringer. Der folgende Guide zeigt dir von Anfang bis Ende, wie es geht.

Immer noch nicht auf HTTPS umgestiegen? Dann wird es höchste Zeit. Immer mehr Browser fangen damit an, HTTP-Seiten als unsicher zu markieren, aber das ist nicht der einzige Grund, der für eine Umstellung spricht. Außerdem gibt es durch Initiativen wie Let’s Encrypt auch schon die Möglichkeit, Zertifikate kostenlos zu erhalten.

Umstieg auf HTTPS: Guide für unterschiedliche Systeme ausgelegt

Der Guide hilft beim Umstieg auf HTTPS. (Screenshot: Moving to HTTPS Guide)

Ein Wechsel von HTTP auf HTTPS sollte bei bestehenden Projekten aber nicht übers Knie gebrochen werden. Ein von einer Community entwickelter Guide will dich deswegen Schritt für Schritt durch den Wechsel begleiten. Und auch für Anfänger in dem Bereich wird ausführlich erklärt, was genau zu tun ist. Oben auf der Seite könnt ihr auswählen, welches System, wie beispielsweise WordPress oder Magento, sowie welchen Webserver ihr nutzt. Der Guide wird dann entsprechend angepasst angezeigt.

Der Guide ist aufgeteilt in vier Bereiche: vor dem Umzug, der Umzugstag, nach dem Umzug und weitere Tipps für danach. Erstmal hilft euch der Guide dabei, das richtige Zertifikat auszuwählen und erklärt die unterschiedlichen Zertifikats-Typen, die es gibt. Weiter geht es darum, ob alle nötigen Personen Bescheid wissen, genügend Zeit eingeplant und getestet wurde oder ob deine Seite ein CDN nutzt.

Umstieg auf HTTPS: Mit dem Umzug selbst ist noch nicht Schluss

Am Umzugstag selbst geht es dann darum, das Zertifikat zu kaufen, es einzurichten und zu testen. Weitere Faktoren, die der Guide zum Beispiel erwähnt, sind die Tests von Redirects, das Beseitigen von Mixed Content und das Anpassen des laufenden Systems.

Nach dem Umzug solltet ihr im Auge behalten, wie lange das Zertifikat gültig ist und es rechtzeitig durch ein neues ersetzen. Als Extra geben die Macher noch einige praktische Tipps mit, um auch Dinge wie eure Social-Media-Accounts und E-Mail-Signaturen anzupassen.

