Und, wo arbeitest du heute? Mobiles Arbeiten am Digital Workplace

Aktenordner, Schreibtisch, Rollcontainer? Kann alles weg! Das Trend-Thema Digital Workplace verspricht, dass ihr von jedem Ort aus arbeiten könnt. Doch wie ist der Stand wirklich?

In vielen Jobs braucht ihr außer einem Laptop oder Tablet und Smartphone nicht mehr viel. Da dürfte es doch eigentlich kein Problem sein, ortsunabhängig und mobil zu arbeiten, oder? In den Niederlanden gibt es seit dem 1. Juli sogar ein Gesetz, das Beschäftigten ein Recht auf Home-Office einräumt. Und in Deutschland? Hier ist die Arbeit in den eigenen vier Wänden noch nicht ganz so selbstverständlich.

Arbeitnehmer, die im Home-Office arbeiten wollen, sehen sich noch immer einigen Vorurteilen gegenüber. Dabei zeigen Studien, dass Mitarbeiter, die sich ihren Arbeitsort selbst aussuchen können, deutlich motivierter sind – und keineswegs abgelenkt und unproduktiv. Eine Online-Umfrage der Jobbörse Monster.de unter 1.003 Teilnehmern ergab: 88 Prozent der Beschäftigten sind der Ansicht, ihre Arbeit auch von zuhause aus adäquat erledigen zu können.

Ohne Home-Office? Ohne mich!

Die ortsunabhängige Arbeit ist rein technisch gesehen kein Problem mehr. Und 71 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich auch außerhalb des klassischen Büros oder Betriebs motivieren können – zum Beispiel bei der Arbeit in einem virtuellen Team. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Im Home-Office entwickelt gut jeder Zweite sogar mehr kreative Ideen als im Büro.

Angesichts dieser Ergebnisse ist es nicht verwunderlich, dass flexible Arbeitsmodelle für Arbeitnehmer immer interessanter werden. Für Arbeitgeber heißt das: Es lohnt sich, mehr Home-Office-Angebote anzubieten, um die eigene Attraktivität für Bewerber zu steigern. Die Studie „Bewerbungspraxis 2015“, die jährlich vom „Centre of Human Resources Information Systems“ der Universität Bamberg durchgeführt wird, zeigt: Fast 86 Prozent der Befragten würden am liebsten bei einem Unternehmen arbeiten, das flexible Arbeitszeiten und Home-Office ermöglicht. Für etwa die Hälfte ist die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, sogar eine nötige Bedingung.

So klappt’s in der Praxis

Viele Unternehmen stellen sich also die Frage: Wie gelingen Zusammenarbeit und Informationsaustausch dezentral und standortübergreifend? Ein entsprechender Ansatz ist der Digital Workplace. Das ist eine digitale Arbeitsumgebung, auf der Beschäftigte alle Informationen und Geschäftsprozesse vorfinden, die sie für die tägliche Arbeit brauchen. Dazu gehören Daten aus den im Unternehmen eingesetzten Software-Systemen (zum Beispiel ERP, CRM, BI etc.) genauso wie Social-Collaboration-Tools.

Spezielle Digital-Workplace-Lösungen wie zum Beispiel Intrexx integrieren zu diesem Zweck die verschiedensten Datenquellen. So entsteht eine Plattform, die Zusammenarbeit und Wissensaustausch fördert – unabhängig davon, wo die einzelnen Mitarbeiter sitzen.

Sicherheit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Faktoren für einen Digital Workplace. Über eine Berechtigungsstruktur sollten Schreib- und Leserechte sowohl auf Benutzerebene als auch rollenbasiert geregelt werden können. Und die optimale Darstellung auf beliebigen Endgeräten ist durch eine responsive Benutzeroberfläche möglich.

Mehr Flexibilität und Wahlfreiheit

Werden wir also in Zukunft alle als digitale Nomaden irgendwo am Strand arbeiten? Wohl kaum. Und trotzdem bringt die technische Entwicklung Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber in den Genuss größerer Flexibilität.

Die einen können durch den mobilen Zugang zu Informationen und Geschäftsprozessen ihren Arbeitsort freier wählen. Dadurch sparen sie sich zum Beispiel die Zeit für den Arbeitsweg und können Familie und Beruf besser vereinbaren.

Die anderen profitieren von Einsparpotentialen. Zum Beispiel braucht beim Desk-Sharing nicht mehr jeder Angestellte einen eigenen Schreibtisch mitsamt sonstiger Büroausstattung.

Der Anthropologe Joshua Bell sieht mobile Technologien sogar als Mittel gegen strukturelle Ungleichheit. Distanzen schrumpfen durch die digitale Technik. Bell ist davon überzeugt, dass es schon 2019 ganz selbstverständlich sein wird, über das Smartphone mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, während man an der Bushaltestelle steht.

