Unicode genehmigt das Hijab-Emoji – und 55 andere neue Symbole

Künftig wird es ein Hijab-Emoji geben, womit das Unicode Konsortium auf muslimische Nutzer eingeht. Daneben wird es aber noch 55 andere Symbole geben. Wir zeigen sie euch.

Hijab- und Stillen-Emoji im künftigen Unicode-10-Release

56 neue Emoji hat das Unicode Konsortium genehmigt. (Grafik: Unicode)

Die Emoji-Palette wird um einiges erweitert. Gestern Nachmittag, auf dem 149. Treffen des Unicode Konsortiums, haben 56 neue Symbole ihren Weg in die digitale Welt gefunden. Oder sagen wir es so: Sie wurden zunächst genehmigt. Mit dem Unicode-10-Release kommen sie eventuell in den nächsten Monaten auch auf unsere Smartphones und Internet-Dienste.

Unter den 56 Symbolen sind einige spannende Neuerungen. So hat sich das Konsortium unter anderem für ein Hijab- und ein Stillen-Emoji ausgesprochen – beide Symbole dürften für viele Anwender nützlich sein und tragen natürlich auch eine politische Aussage in sich. Daneben gibt es aber auch weniger spannende, wenn nicht doch witzige Emojis.

Mit dabei sind auch Emojis, die ein Monocle tragen oder mit dem Kopf gegen die Wand knallen. Die gesamte Liste könnt ihr hier und hier einsehen.

