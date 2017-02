Koffer voller Falschgeld: Unister-Betrugsfall ab März vor Gericht

Zum Kreditbetrug an Unister-Gründer Thomas Wagner sind noch immer viele Fragen offen. Antworten könnte der Mann geben, der das Geschäft eingefädelt haben soll. Er kommt nun vor Gericht.

Der ominöse Betrugsfall um den Gründer des Online-Portal-Riesens Unister, Thomas Wagner, wird ab März das Landgericht Leipzig beschäftigen. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Vermittler des betrügerischen Kreditgeschäfts beginnt am 7. März, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte die Leipziger Volkszeitung darüber berichtet. Dem 69-Jährigen aus Unna (Nordrhein-Westfalen) wird Betrug vorgeworfen. Er soll den so genannten Rip-Deal mit einem angeblich israelischen Diamantenhändler eingefädelt und sich für den Mann verbürgt haben.

Der Unister-Konzern betreibt über 40 Internetportale, darunter fluege.de und ab-in-den-urlaub.de. Nach dem Tod von Firmenchef Thomas Wagner hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Verschiedene Teile des Konzerns wurden inzwischen verkauft.

Wagner soll dem vermeintlichen Diamentenhändler im vergangenen Sommer in Venedig 1,5 Millionen Euro als Sicherheit für einen Kredit übergeben haben. Statt der versprochenen 15 Millionen Euro sei ihm im Gegenzug aber ein Koffer mit Falschgeld angedreht worden. Nur die oberste Lage von 20.000 Schweizer Franken sei echt gewesen. Wagner (38) erstattete in Italien Anzeige.

Unister-Chef starb bei Flugzeugabsturz

Auf der Rückreise nach Leipzig starb der Unister-Gründer beim Absturz seines Kleinflugzeuges in Slowenien. Mit ihm kamen noch drei weitere Menschen ums Leben. Unmittelbar danach meldete das Leipziger Internet-Unternehmen Unister Insolvenz an.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden lastet dem angeklagten Finanzvermittler noch einen zweiten, von Unister unabhängigen Fall an. Eine Immobilienmaklerin aus Menden (Nordrhein-Westfalen) soll mit der gleichen Masche betrogen worden sein. Sie soll in der Hoffnung auf einen Kredit über eine Million Euro 100.000 Euro übergeben haben.

Bei den Unister-Ermittlungen arbeitet die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit den italienischen und slowenischen Behörden zusammen. Um wen es sich bei dem angeblichen Diamentenhändler gehandelt hat, ist noch immer ungeklärt.

Unister stand häufig wegen zahlreicher umstrittener Geschäftspraktiken in der Kritik. Verbraucherschützer werfen dem Unternehmen regelmäßig unter anderem intransparente Preisgestaltung auf den Online-Portalen vor. So werden beispielsweise bei Fluege.de besonders niedrige Preise angezeigt, die mit keinem üblichen Zahlungsmittel zu bekommen sind, sondern nur mit der „Fluege.de Mastercard Gold“ – ein Geschäftsgebaren, dem ein neuer Gesetzentwurf einen Riegel vorschieben will.

Mehrfach ermittelte auch die Staatsanwaltschaft gegen Unister. Dem verstorbenen Wagner wurden unter anderem Steuerhinterziehung sowie der unerlaubte Verkauf von Versicherungen vorgeworfen. Zwischenzeitlich saß Wagner sogar in Untersuchungshaft, kam gegen Zahlung einer Kaution jedoch frei. sdr/dpa

