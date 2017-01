Die unsicherste Software 2016: Mit dabei Adobe, Microsoft und Apple

Ein Blick auf die neuen Software-Sicherheitslücken zeigt: Android ist das mit Abstand unsicherste Betriebssystem 2016. In puncto Anwendungen liegt Adobe in der unrühmlichen Auswertung ganz vorn.

Unsichere Software: Android-OS mit 523 Lücken

Mit dem Industriestandard CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) werden Sicherheitslücken und andere Schwachstellen in Computersystemen eindeutig identifiziert und gelistet. Das soll eine Mehrfachbenennung gleicher Gefahren verhindern und liefert zugleich eine Übersicht über die Zahl der gemeldeten Sicherheitslücken für bestimmte Betriebssysteme oder Anwendungen. Ein Blick in die CVE-Datenbank zeigt, dass Android im Jahr 2016 mit 523 Sicherheitslücken das unsicherste Betriebssystem war. Ein Grund dafür dürfte die verbesserungswürdige Update-Politik sein.

Sicherheitslücken bei den 50 beliebtesten Software-Produkten dieser Anbieter. (Screenshot: CEV/t3n)

Auf den Plätzen zwei und drei der unrühmlichen Liste finden sich Debian Linux (319 Sicherheitslücken) und Ubuntu Linux (278). Ebenfalls vorn mit dabei sind Apples MacOS X (215) und Microsofts Windows 10 (172). Geht es um Anwendungen, dann muss sich einmal mehr Adobe den Schuh anziehen, die unsichersten Programme zu liefern. Mit Flash Player, Acrobat Reader DC, Acrobat DC, Acrobat und Reader ist die komplette Top-5 von Adobe-Software belegt. Dahinter finden sich die Browser Chrome, Edge, Firefox und Internet Explorer mit jeweils deutlich über 100 gemeldeten Sicherheitslücken 2016.

Adobe vor Microsoft: Software mit den meisten Lücken

Bei der Zahl der gemeldeten Sicherheitslücken der Top-50-Produkte liegt Adobe mit 1.383 knapp vor Microsoft mit 1.325. Mit größerem Abstand auf Platz drei folgt Google (695), dahinter Apple (611), Redhat (596) und Novell (535). Schaut man sich die gemeldeten Sicherheitslücken der Jahre 1999 bis 2016 an, liegt Microsoft mit 6.850 Sicherheitslücken klar vor Apple (4.438) und Adobe (3.572). Die CVE-Datenbank gibt allerdings keine Auskunft darüber, welche Sicherheitslücken eventuell schon gefixt worden sind.

