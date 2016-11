Unternehmen im Wandel: Mit digitaler Transformation zum Erfolg

Anzeige

Unter dem Motto „Transformation statt digitale Frustration“ findet am 1. Februar 2017 in Hamburg der zweite Digital Advisory Board Summit statt.

Als Wissensplattform richtet sich die Veranstaltung an Unternehmenslenker und Digital-Professionals, die fachlichen Austausch zu den Herausforderungen des digitalen Wandels suchen. Ausgewählte Experten und Vordenker treffen sich in Hamburg, um mit rund 140 Top-Managern der Digital- und klassischen Wirtschaft über die Hürden und Lösungen für den digitalen Wandel zu diskutieren.

Too big to transform

Eröffnet wird die Konferenz von Tobias Ködel (Head of Leadership 2020), der die Initiative zur Veränderung der Führungs- und Unternehmenskultur bei der Daimler AG vorstellt. Wie sich ein 200 Jahre alter Verlag erfolgreich disruptiv wandelt und damit eine Blaupause für andere Verlage bietet, stellt Dominik Grau (Chief Innovation Officer bei der Ebner Media Group) vor. Doch nicht nur Erfolge stehen Doch nicht nur Erfolge stehen im Fokus, auch die Hürden der Transformation werden beleuchtet, wie in dem Gespräch zur Relevanz des Chief Digital Officers oder in dem Vortrag von Dr. Anna Zeiter (Head of Data Protection EMEA bei eBay International AG), die die Relevanz der Datenfrage erläutert – ein kritischer Aspekt, den viele Unternehmen vergessen. Zusätzlich finden zwei Panel-Diskussionen zum Wissenstransfer zwischen Startups und Konzernen sowie der richtigen Unternehmenskultur für die digitale Transformation statt. In zwei praxisnahen Sessions werden Leadership-Modelle und Innovationsmethoden für den Wandel vorgestellt. Abgerundet wird der Tag mit einem informellen Kamingespräch zum Thema „Too big to transform“.

Mit dem Digital Advisory Board Summit hat die Personalberatung Cribb eine Wissensplattform für den konkreten Erfahrungsaustausch rund um die Themen der digitalen Transformation geschaffen.

Cribb verlost Freitickets

Um eines der vier Freitickets zu ergattern, müsst ihr einfach nur bis zum 30. November 2016 eine E-Mail mit dem Kennwort t3n an events@cribb.de senden und schon seid ihr bei der Verlosung dabei.

Digital Advisory Board Summit im Überblick

Datum und Ort:

1. Februar 2017

Hamburg

Themen:

Digitale Transformation

Leadership

Tickets:

Jetzt Tickets für den Digital Advisory Board Summit sichern!