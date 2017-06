Unterwegs arbeiten: Die besten Gadgets fürs mobile Office

Ihr seid beim Arbeiten oft unterwegs? Oder ihr habt das traditionelle Büro gleich ganz hinter euch gelassen? Dann könnt ihr sicherlich diese neun Mobile-Office-Gadgets gebrauchen.

1. Accesspoint und Repeater: WLAN für alle

Mit dem TP-Link TL-WR710N könnt ihr jederzeit ein WLAN aufbauen oder verstärken. (Screenshot: Amazon)

Es ist ein wahrer Klassiker der Geschäftsreise: Im Hotelzimmer angekommen stellt ihr fest, dass das versprochene kostenfreie WLAN in einem maximal zwei Quadratmeter großen Bereich funktioniert. Der liegt leider fünf Stockwerke weiter unten in der Lobby, irgendwo in der Ecke, direkt neben einer vertrockneten Topfpflanze. Doch auf dem Hotelzimmer gibt es häufig einen Verbündeten in Form eines LAN-Anschlusses. Habt ihr ein Patchkabel und einen WLAN-Accesspoint wie zum Beispiel den TP-Link TL-WR710N dabei, verbindet ihr das Gerät einfach mit der Buchse und bekommt ein eigenes WLAN mit euren selbst festgelegten Zugangsdaten. Ebenso ist es möglich, ein bereits bestehendes WLAN über die Repeater-Funktion zu erweitern – so seid ihr in beiden Fällen gewappnet, um in der nächsten Internetwüste zu überleben.

2. Mobiler Beamer: Für die Präsi aus dem Stand

Ein kleiner Beamer nicht nur für den Pitch zwischendurch: Der LG PH550G (Screenshot: Amazon)

Ihr seid häufig auf Kundenbesuch und wollt auch unterwegs aus dem Stand potenzielle Interessenten von eurem Produkt überzeugen? Dann könnte ein portabler Beamer für euch durchaus nützlich sein. Wichtig ist, dass das Gerät über einen Akku und am besten auch ein WLAN-Modul verfügt, sodass ihr nicht von Kabeln und Steckdosen abhängig seid. Mit der angegebenen Akku-Laufzeit von zwei Stunden könnt ihr schon einige Slides vorbeiziehen lassen – verfügt ihr über eine anständige Powerbank, flimmert es auch noch erheblich länger. Bei den vergleichsweise kleinen Abmessungen von 10,9 x 17,4 x 4,4 Zentimetern zieht der LG PH550G gegenüber ausgewachsenen und eher stationären Beamern naturgemäß den Kürzeren und für eure Präsentation solltet ihr euch einen etwas abgedunkelten Bereich suchen. Trotzdem könnt ihr euch dank der maximalen Helligkeit von 550 Lumen bei zugezogenen Vorhängen jederzeit auf euren kleinen Begleiter verlassen – auch bei spontanen Film- oder Fußballabenden. Der LG PH550G kostet bei Amazon aktuell rund 431 Euro.

3. Swoosh: Vom Smartphone zum Präsentations-Assistenten

Mit einer lässigen Wischgeste und scheinbar von Zauberhand die nächste Folie in eurer Präsentation anzeigen lassen? Klingt cool – und ist dazu noch ziemlich einfach. Dafür müsst ihr einfach nur die Swoosh-App auf euer Smartphone herunterladen, einrichten und euer Telefon anschließend vor euch auf eine etwa hüfthohe Ablage legen. Bei aktivierter App könnt ihr bei einem Abstand von circa 30 Zentimetern über der Frontkamera mit einer Hand nach links und rechts wischen, um die nächste beziehungsweise vorherige Folie aufzurufen. Swoosh ist zum Preis von 2,18 Euro für Android erhältlich und versteht sich mit vielen gängigen Präsentations-Tools wie Powerpoint und Keynote.

4. Smartpen: Dieser Stift schreibt auch digital mit

Schreibt gleich zweifach mit: Der Neolab N2 Smartpen. (Screenshot: Amazon)

Trotz Tablets, Smartphones und Laptops stehen handschriftliche Notizen und Skizzen nicht nur bei Kreativarbeitern weiterhin hoch im Kurs. Damit euch dabei keine Arbeitsumgebung einen Strich durch die Rechnung macht, gibt es den Neolab N2 Smartpen. Das Prinzip: Alles, was ihr auf eurem Blatt Papier schreibt oder zeichnet, wird vom Stift gespeichert und entweder sofort oder später per Bluetooth an ein Gerät eurer Wahl übertragen. Bei schriftlichen Aufzeichnungen wird auf Wunsch sogar eure Handschrift erkannt und umgewandelt. Da die Stiftbewegungen über eine Kamera aufgezeichnet werden, braucht ihr eine spezielle Art von Papier, auf der nahezu unsichtbar sehr kleine Quadrate eingezeichnet sind. Dabei funktioniert der Smartpen auf dem Blatt ansonsten wie ein ganz normaler Stift. Das Ergebnis: Ihr habt eure Notizen oder Zeichnungen sowohl auf dem Papier als auch digital vorliegen. Der Neolab N2 Smartpen ist für knapp 185 Euro erhältlich und funktioniert mit allen gängigen Plattformen wie iOS, Android, macOS oder Windows.

5. Mobiler Scanner: Texterkennung auch unterwegs

Mit dem Scanmarker könnt ihr Gedrucktes schnell einlesen – sogar mit Texterkennung. (Screenshot: Amazon)

Auch im Zeitalter von PDF und Co. kommt es doch immer noch häufig vor, dass ein Schriftstück eingescannt werden muss. Doch das ist unterwegs gar nicht so einfach – vor allem, wenn ihr dabei auch noch Texterkennungs-Features benötigt. Mit dem Scanmarker gibt es ein Tool, das perfekt für den Einsatz auf Reisen geeignet ist. In Größe, Form und Handling ist er stark an handelsübliche Textmarker angelehnt: Um eine Textpassage einzuscannen, fahrt ihr mit dem Scanmarker über die betreffenden Zeilen. Nach einem kurzen Verarbeitungsprozess erscheinen die Buchstaben auf dem Bildschirm. So könnt ihr genau festlegen, welchen Bereich der Seite ihr einscannen wollt. Sicher, die schnellste Methode ist das natürlich nicht – aber sie funktioniert und ist damit durchaus praktisch für einen Einsatz im mobilen Büro. Der Scanmarker kostet euch auf Amazon aktuell rund 80 Euro.