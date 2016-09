Up-Date über alle relevanten Hypes, Trends und Mega-Trends

Anzeige

Am 2. November findet zum zweiten Mal in Hannovers Südstadt die Up-Date Konferenz statt. Die Fachveranstaltung für erfolgreiche Web-Projekte bietet wieder praxisorientierte Vorträge und Workshops.

Die ganztägige Up-Date Konferenz bietet mehr als 200 Teilnehmern die Möglichkeit, verschiedene Best Cases von renommierten Experten kennenzulernen.

„Unser Ziel ist es, die Konferenz als Branchentreffpunkt in Hannover zu etablieren, bei dem fachlicher Input und Austausch unter Gleichgesinnten optimal miteinander verbunden werden“, erklärt Simon Künzel, Geschäftsführer der Internetagentur pixelcreation.

Auch die Klassiker kommen nicht zu kurz

Einen Tag lang vermitteln anerkannte Experten aus ganz Deutschland aktuelles Know-how in Vorträgen und Diskussionen. Parallel dazu finden Workshops statt, so kommt auch die Praxis nicht zu kurz. Von Content- über Influencer-Marketing und Snapchat als Marketingkanal werden alle aktuell in der Branche diskutierten Themen behandelt. Aber auch „Klassiker“ des Online-Marketings wie Webanalyse oder Suchmaschinenoptimierung haben einen Platz im Programm gefunden. Mit einer Diskussionsrunde zum Thema Virtual Reality im Marketing-Einsatz wird außerdem auch ein spannendes Zukunftsthema beleuchtet.

Anspruchsvolles Tagesprogramm mit Rundum-Versorgung

Damit bei den über 20 Vorträgen und vier Workshops die Konzentration hoch bleibt, ist für das Wohl der Teilnehmer gesorgt: Sie können sich nicht nur auf eine Rundum-Verpflegung und ein Get-Together mit Livemusik am Abend freuen, sondern auch freies WLAN und ein Shuttle-Service von und zum Hauptbahnhof in Hannover sind eingerichtet.

Für alle t3n-Leser gibt es außerdem noch einen Vorteil. Mit dem Code „t3n“ erhaltet ihr 30 Prozent Rabatt auf alle Ticketkategorien.

Die Up-Date Konferenz im Überblick

Datum und Ort:

2. November 2016

SofaLoft, Hannover

Themen:

Online-Marketing

Social Media

Web-Strategie

Tickets:

Jetzt Ticket für die Up-Date Konferenz sichern!