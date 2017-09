Update: Apple schmeißt App Store aus iTunes

Während am Dienstag alle Welt auf die neuen iPhones schaute, hat Apple seiner Medienverwaltung iTunes einen radikalen Umbau verpasst. Der App Store wurde aus iTunes 12.7 komplett entfernt.

App Store verschwindet aus iTunes 12.7

Das neue iPhone X und die übrigen Produktvorstellungen Apples haben am Dienstag natürlich die komplette Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Anspruch genommen. Da ging das Update, das Apple seiner Medienverwaltung iTunes verpasste, unter. Dabei präsentiert sich iTunes 12.7 (für macOS und Windows) radikal verändert. Größte Neuerung: Apple hat den App Store aus iTunes entfernt.

So aufgeräumt präsentiert sich iTunes in der Version 12.7. Der App Store ist passé. (Screenshot: iTunes/t3n.de)

iOS-Apps gibt es jetzt ausschließlich in dem neuen App Store für iOS. Dort können Apps laut Apple einfach heruntergeladen, upgedatet oder noch einmal geladen werden, ohne dass der Nutzer einen Mac oder einen PC benötigen würde. Die Bildungsinhalte (iTunes U) finden sich jetzt im Podcast-Bereich. Windows-Nutzer müssen auf die Verwaltung von E-Books auf dem PC verzichten, diese ist jetzt in der iBooks-App auf dem iOS-Gerät möglich.

Schon lange hatten kritische Stimmen bemängelt, dass iTunes zu überfrachtet sei. Jetzt will Apple sich bei der Desktopversion des Programms offenbar ganz auf Musik, Filme, TV-Serien, Podcasts und Hörbücher konzentrieren. Wer jetzt noch Apps oder Klingeltöne mit seinen Mobilgeräten wie iPhone, iPad oder iPod touch synchronisieren will, schaut durch die Finger. Das könnten Nutzer ab sofort über den neuen App Store oder die Sound-Einstellungen der Mobilgeräte machen, heißt es in den Update-Notizen von Apple.

iTunes updaten, oder lieber doch nicht?

iTunes 12.7 soll die kommende mobile Betriebssystemversion iOS 11 unterstützen, die ab 19. September ausgeliefert wird. Backups eines iOS-11-Geräts sind dann noch möglich, allerdings müssen iTunes-Nutzer dazu updaten – ein Schritt, den etwa die Kollegen von Golem.de nicht empfehlen. Eine Übersicht über alle Neuerungen und Änderungen mit dem iTunes-Update 12.7 findet sich auf dieser Übersichtsseite.

