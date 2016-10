Update: Apple bringt mit iOS 10.1 Porträt-Modus auf das iPhone 7 Plus

Mit dem Update auf iOS 10.1 hat Apple dem iPhone 7 Plus wie erwartet den angekündigten Porträt-Modus spendiert. Auch für Macs gibt es etwas Neues: macOS Sierra 10.12.1 ist erschienen.

Apple: Update auf iOS 10.1

iOS 10.1 ist das erste große Update für Apples neue mobile Betriebssystemversion iOS 10 seit dem Launch am 13. September 2016. Schon rund eine Woche danach begannen die Tests für iOS 10.1, mehrere Betaversionen wurden seitdem an Betatester verteilt. Jetzt hat Apple das Update allen Nutzern von iOS 10 zum Download zur Verfügung gestellt. Die wichtigste Neuerung ist sicher der Porträt-Modus für das mit einem Dual-Kamera-Modul ausgerüstete iPhone 7 Plus. Das Feature war schon bei der Vorstellung der iPhone-7-Modelle erwähnt worden.

Im iPhone 7 Plus hat Apple zwei unterschiedliche Kameralinsen verbaut. (Screenshot: Apple)

Die Doppelkamera des iPhone 7 Plus (Test) beinhaltet sowohl das Objektiv aus dem iPhone 7 mit einer Blende von 1,8 und einer Brennweite von 28 Millimetern als auch zusätzlich eine Tele-Linse mit einer Brennweite von 56 Millimetern und einer Blende von 2,8. Beide Kameras agieren zusammen, was eben unter anderem die beim Porträt-Modus verwendeten Bearbeitungsmöglichkeiten bei der Schärfentiefe ermöglicht. Dabei wird – wie bei einer Spiegelreflexkamera – das Objekt im Vordergrund scharf dargestellt, während der Hintergrund scheinbar verschwimmt.

Um das zu erreichen, scannt der eingebaute Bildsignalprozessor das Bild, um mithilfe von Machine-Learning-Techniken die Menschen darin zu identifizieren. Anschließend wird ein Bild aus den von beiden Kameras des Geräts aufgenommenen Informationen entwickelt, bei dem die Menschen scharfgestellt bleiben, während der Hintergrund künstlich verschwommen gestaltet wird. Die Technologie dafür soll Apple von dem Unternehmen Linx haben, das der Konzern aus Cupertino übernommen hat. Für den Portrait-Modus zeichnet die 56-Millimeter-Linse verantwortlich, die Weitwinkel-Linse sorgt für die Informationen über die Perspektive und teilt das Bild in Layer.

Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen betreffen die Fotos-App und Optionen bei der Anzeige von ÖPNV-Daten. Darüber hinaus sollen mit dem Update auf iOS 10.1 jetzt einige Probleme beim Versenden von E-Mails und Nachrichten ausgemerzt worden sein. Auch eine Reihe von Problemen mit der Apple Watch sollen jetzt behoben sein.

Zweiter Streich: Apple gibt macOS Sierra 10.12.1 frei

Ebenfalls seit Ende September im Test und jetzt veröffentlicht ist das Update macOS Sierra 10.12.1. Mit dem Update sollen Macs die mit dem iPhone 7 Plus möglichen Porträt-Aufnahmen unterstützen. Darüber hinaus wurde die Sicherheit und Stabilität von Safari verbessert. Auch die Zusammenarbeit mit Microsoft-Programmen wie der Office-Suite und Exchange sollen mit dem Update behoben werden. macOS Sierra 10.12.1 könnte schon auf den neuen Macbooks installiert sein, die für Ende Oktober erwartet werden, wie Macrumors.com berichtet. Der Event, auf dem ein neues Macbook Pro und weitere Geräte vorgestellt werden könnten, findet am Donnerstag statt.

