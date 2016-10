US-Verbraucherschützer: Tesla ist einer der unzuverlässigsten Autohersteller

In dem aktuellen Ranking der zuverlässigsten Autohersteller des US-Verbraucherschutzmagazins Consumer Reports belegt Tesla nur den 25 Rang – von 29. Schuld an dem Debakel ist wohl das Model X.

Tesla von Verbraucherschützern kritisiert

Noch vor etwas mehr als einem Jahr hatte Consumer Reports das Tesla Model S P85D mit der Bestnote von 103 Punkten bewertet – auf einer Skala von nur 100. Das Elektroauto sei so gut gewesen, dass die Verbraucherschützer anschließend ihr Punktesystem ändern mussten. Jetzt ist Elon Musks Unternehmen in der Gunst der US-Verbraucherschützer aber offenbar massiv gesunken. In dem aktuellen Ranking der zuverlässigsten Autohersteller landet Tesla auf einem schlechten 25. Rang, nur vier Kontrahenten finden sich noch dahinter.

Tesla Model X kann Verbraucherschützer nicht überzeugen. (Bild: Tesla)

In dem Ranking werden die Autobauer auf einer Skala von null bis 100 bewertet. In dem Bereich von 41 bis 60 Punkten sind die Hersteller zuverlässig. Alle, die weniger als 41 Punkte erreichen konnten, werden als weniger zuverlässig bezeichnet. Die Marken mit mehr Punkten sind dementsprechend als zuverlässiger eingestuft worden. Als zuverlässigster Autobauer an der Spitze des Rankings findet sich Lexus mit 86 Punkten. Auf den Plätzen zwei und drei finden sich Toyota (78 Punkte) und Buick (75 Punkte).

Tesla, das im Vorjahr noch nicht in dem Ranking aufgeführt wurde, muss sich mit dem 25. Platz und 28 Punkten begnügen, knapp vor Dodge und Chrysler mit ebenfalls 28 beziehungsweise 26 Punkten. Ebenfalls im unteren Drittel des Rankings finden sich Volvo (40 Punkte) und Volkswagen (30 Punkte), die gegenüber dem Vorjahr deutlich verloren. Mercedes-Benz, Porsche und BMW können sich immerhin mit durchschnittlichen Werten platzieren. Bester deutscher Autohersteller in dem dem Ranking von Consumer Reports ist Audi auf dem vierten Platz und mit 71 Punkten.

Tesla: Probleme mit Model X und Autopiloten

Als Hauptgrund für das schlechte Abschneiden Teslas gelten die Probleme mit dem Model X, bei dem es Probleme mit Türen, Bremsen, der Klimaanlage und der Elektronik gegeben haben soll. Tesla hat die Probleme gegenüber CNBC eingeräumt, will aber weiter daran arbeiten, die zuverlässigsten Autos der Welt herzustellen. Die Probleme mit dem Model X seien in den vergangenen Monaten zudem großteils behoben worden. In Deutschland hatte Tesla zuletzt Ärger wegen des Autopiloten des Tesla Model S, das vom Verkehrsministerium als „erheblich verkehrsgefährdend“ dargestellt wurde. Tausende Tesla-Fahrer sollen per Brief vor der Nutzung des Tesla-Autopiloten gewarnt worden sein.

via gizmodo.com