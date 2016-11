Kurz vor US-Wahl: DDoS-Angriff auf Wikileaks nach Veröffentlichung von Demokraten-Mails

Kurz vor der US-Wahl hat Wikileaks eine neue Ladung E-Mails der Demokraten veröffentlicht – und musste sich danach gegen eine DDoS-Attacke zur Wehr setzen, auch Twitter war kurz down.

Wikileaks veröffentlichte gehackte E-Mails

Im August hatte die Enthüllungsplattform Wikileaks gehackte E-Mails von Mitgliedern und Mitarbeitern des Parteivorstandes der US-amerikanischen Demokraten veröffentlicht, die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in die Bredouille brachten. Die USA warfen daraufhin Russland vor, gemeinsam mit Wikileaks in den US-Wahlkampf einzugreifen.

Clinton oder Trump – Beeinflusst Wikileaks die US-Wahl? (Bild: chrisdorney / Shutterstock.com)

Als Reaktion auf die Veröffentlichung der E-Mails hatte Ecuadors Außenministerium Wikileaks-Gründer Julian Assange den Internetzugang gesperrt. Assange ließ sich aber davon nicht abhalten. Am Sonntagabend wurden weitere über 8.000 E-Mails auf Wikileaks veröffentlicht – und die Plattform von einem DDoS-Angriff erschüttert.

Am Montagmorgen meldete Wikileaks via Twitter, dass die Server seit der Veröffentlichung der E-Mails („DNCLeak2“) von einer DoS-Attacke betroffen seien, und nutzte die Plattform gleich für einen Spendenaufruf in eigener Sache. Kurz danach war auch Twitter für mindestens 30 Minuten down, wie Hacker News berichtet. Ein Zusammenhang lässt sich aber nur vermuten. Selbst Wikileaks äußerte sich auf seinem Facebook-Account vorsichtig.

Our email publication servers are under a targeted DoS attack since releasing #DNCLeak2



You can increase capacity: https://t.co/MsNZhrTzTL — WikiLeaks (@wikileaks) November 7, 2016

Die zuvor geleakten E-Mails hatten Clinton zuletzt weitere Zustimmung gekostet. Das FBI überlegte öffentlich, ob es gegen die US-Präsidentschaftskandidatin wegen strafbarer Handlungen ermitteln solle. Am Sonntag hatte FBI-Chef James Comey persönlich mitgeteilt, dass er keine strafbaren Handlungen in den Mails entdecken konnte und es zu keinem Ermittlungsverfahren kommen werde.

Wikileaks-Mails: Clinton-Tochter Chelsea im Visier

In den jetzt via Wikileaks veröffentlichten E-Mails soll es unter anderem um Clinton-Tochter Chelsea gehen, die von dem Fundraiser der Familien-Foundation beschuldigt werde, die Spenden der Organisation für ihre eigene Hochzeit verwendet zu haben. Ob diese und mögliche weitere Informationen aus den gehackten E-Mails noch Auswirkungen auf die US-Wahl haben, muss abgewartet werden. Wie du die Wahlnacht im Netz verfolgen kannst, steht hier.

Mehr zum Thema Wikileaks: Der tiefe Fall von Wikileaks – Wenn sich selbst Snowden abwendet

via thehackernews.com