US-Wahlkampf: Influencer helfen bei der Meinungsbildung

Im US-Wahlkampf können Influencer vielseitig eingesetzt werden und einen großen Nutzen erzielen. Was sind gute Beispiele dafür und was wird sich davon in Deutschland durchsetzen?

Am 8. November ist es endlich so weit, die Welt blickt gespannt nach Amerika: das Electoral Vote, die Wahl der Wahlmänner, die US-amerikanische Präsidentschaftswahl, entscheidet, wer im Januar 2017 für die nächsten vier Jahre ins Oval Office einziehen wird. Damit neigt sich ein monatelanger Wahlkampf dem Ende entgegen, der auf beiden Seiten mit teils harten Bandagen geführt wurde. Vorbei die Zeiten, in denen TV-Werbung, Postwurfsendungen und Plakate den entscheidenden Vorteil in der Wählergunst brachten. Nachdem Obama 2008 und 2012 mit einer ausgefeilten Twitter-Kampagne neue Maßstäbe im Wahlkampf setzte, sind im Jahr 2016 Influencer das neue Mittel der Wahl, um die Wähler von der eigenen Agenda zu überzeugen. CEO und Mitgründer der Influencer-Marketing-Plattform Reachhero zeigt, wie Influencer im aktuellen US-Wahlkampf von beiden Seiten eingesetzt werden und erklärt, was sich die deutsche Politiklandschaft vom amerikanischen Präsidentschafts-Wahlkampf abschauen kann. Hillary Rodham Clinton will als erste Präsidentin ins Weiße Haus einziehen und hat sich dafür allerlei prominente Unterstützung geholt. Um die Wähler zu animieren, Unentschlossene auf die eigene Seite zu ziehen und bestehende Anhänger in ihrer Meinung zu bestärken, setzt sie auf einflussreiche Social-Media-Persönlichkeiten. Bestes Beispiel: Ingrid Nilsen. Die 27jährige, der auf Youtube mehr als vier Millionen Abonnenten folgen, postete vor wenigen Wochen ein Foto von sich und Chelsea Clinton auf ihrem Instagram-Kanal. Die einfache Botschaft darunter: „#ImWithHer (and her mom!)“ – der Post erhielt bisher über 83k Likes. Dass Ingrid eine gern genommene Politik-Botschafterin für die junge Zielgruppe ist, zeigt auch die Einladung zu einem Youtube-Interview mit Barack Obama Anfang des Jahres, das bisher knapp 2 Millionen mal angeklickt wurde. Ein weiteres Beispiel für tatkräftige Unterstützung von Social-Media-Persönlichkeiten: Lena Dunham. Mit 2,8 Millionen Followern auf Instagram und 4,8 Millionen auf Twitter ist sie eine der Top-Influencerin in den USA und nutzt hierbei beide Kanäle intensiv, um ihre Meinung und Wahlempfehlungen unters Social-Media-Volk zu bringen (Twitter, Instagram). Diese geballte Follower-Power wollte sich auch Hillary Clinton zu Nutze machen und lud Dunham als Rednerin zum DNC (Democratic National Convention) ein, dem Parteitag der Demokraten. Ihre Reise hierher, die Vorbereitungen zu ihrer Rede sowie ihre Impressionen vom Parteitag teilte Dunham in 17 Instagram-Posts und erzielte damit allein über diesen Kanal mehr als 535k Likes.