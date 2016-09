Selbstfahrende Autos: USA will Mobilität der Zukunft regeln

Das US-Verkehrsministerium hat Regeln für selbstfahrende Autos angekündigt. Wir stellen die Richtlinien im Rahmen unserer Themenwoche Automotive-IT vor.

Selbstfahrende Autos: USA erlässt Regeln

Schon in fünf bis zehn Jahren könnten selbstfahrende Autos auf den Straßen ganz normal sein. Ford will 2021 sein erstes selbstfahrendes Auto auf die Straße bringen. Lyft-Chef John Zimmer hat angekündigt, dass 2021 die Autos seines Unternehmens zum überwiegenden Teil autonom fahren würden. Die Mobilität der Zukunft bringt natürlich ganz neue Herausforderungen mit sich. In Deutschland will Bundesverkehrsminister Dobrindt eine Ethikkommission für autonomes Fahren einrichten. In den USA bringt das Verkehrsministerium in Kürze Regeln für selbstfahrende Autos heraus.

Selbstfahrende Autos: USA erlassen Regeln. (Foto: Vladyslav Starozhylov / Shutterstock.com)

Die Richtlinien sollen Autobauern und Tech-Unternehmen wie Google Orientierung bieten, was Testmethoden, Registrierungen, den Schutz der Privatsphäre, Cybersecurity und ethische Belange für fahrerlose Autos angeht. In den Regeln soll es dazu einen 15 Punkte umfassenden Sicherheitsplan geben, den Hersteller bei der Produktion der autonomen Gefährte abarbeiten sollen.

Neben Vorgaben für komplett selbstfahrende Autos soll es auch solche für Fahrassistenzsysteme geben, die von einigen Herstellern schon eingesetzt werden. Zudem können bei Tests Ausnahmen für Autos gemacht werden, deren Design eigentlich nicht mit den Vorgaben konform ginge. Diese Ausnahmeregelungen sollen innerhalb von sechs Monaten nach Beantragung erteilt werden.

Regeln für selbstfahrende Autos: Flexible Vorlage

Die Regeln sollen für die verschiedenen US-Bundesstaaten auch als Vorlage gelten, die diese dann in eigene rechtliche Vorgaben umsetzen können. Die US-Behörden sind sich aber im Klaren, dass ein solches Regelwerk angesichts der sich schnell verändernden Gegebenheiten nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Daher sollen die Regeln, die im Laufe dieser Woche offiziell vorgestellt werden sollen, in den kommenden Monaten und Jahren angepasst und verändert werden können.

