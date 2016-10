Vensmile K8: Dieses flexible Keyboard ist zugleich ein Windows-PC

Das Vensmile K8 ist ein flexibles Keyboard, das zugleich ein kleiner Windows-PC ist. Zusammengerollt kann es wie ein großes Portemonnaie in der Tasche verstaut werden.

Vensmile K8 ist ein Mini-PC mit ausrollbarer Tastatur

Auf den ersten Blick wirkt das Vensmile K8 wie eines der flexiblen, rollbaren Tastaturen, die es in vielen Geek-Shops zu kaufen gibt. Man denke an die LG Rolly. Aber es steckt mehr in dem flexiblen Keyboard, nämlich ein auf den ersten Blick ganz brauchbarer Windows-PC. Wird die Tastatur um den Rechner gewickelt, kann man das Gadget in der Tasche verstauen. Es sieht dann in etwa so aus wie ein überdimensionales Portemonnaie. Wer viel unterwegs ist, könnte das Vensmile K8 eventuell praktisch finden.

Vensmile k8: Mini-PC mit Tastatur und Touchpad. (Bild: Vensmile/Geekbuying)

Alles, was man noch benötigt, ist ein Bildschirm, etwa ein Fernsehgerät, aber auch ein Projektor kann verwendet werden. Ein integriertes Display hat das Vensmile K8 nämlich nicht. Dafür verfügt die Box, in der der Rechner steckt, über ein Touchpad. Für die Verbindung zu einem externen Display stehen ein HDMI- und ein VGA-Anschluss zur Verfügung. Außerdem gibt es zwei USB-Ports und einen Kopfhöreranschluss. Unter der Haube des Mini-PCs arbeitet ein Intel Atom X5 Z8300 Prozessor, dessen vier Kerne mit 1,44 bis 1,83 Gigahertz takten.

Vensmile K8 kostet rund 186 Euro

Das Gerät hat 64 Gigabyte internen Speicher, der per TF-Karte um 32 Gigabyte erweitert werden kann. Der Arbeitsspeicher ist vier Gigabyte groß. Laut Hersteller kommt das Vensmile K8 mit einem vorinstallierten Windows 10 Home. Das Gerät unterstützt WLAN nach b/g/n sowie Bluetooth 4.0. Das Vensmile K8 ist 277 Gramm schwer und 15 Millimeter dick. Das Gerät soll in den kommenden Tagen auf den Markt kommen. Es kostet in dem Online-Shop Geekbuying 186,35 Euro.

via www.theverge.com