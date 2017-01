Wie Verdi Amazon in die Knie zwingen will

2017 plant Verdi ganz neue Maßnahmen, um eine Einigung im Tarifstreit mit Amazon zu erzwingen. Geplant sind multinationale Streiks über Ländergrenzen hinweg.

Tarifstreit zwischen Verdi und Amazon: Europaweiter Arbeitskampf angekündigt

Seit nunmehr vier Jahren versucht Verdi, den Handelsriesen Amazon mit Streiks zum Abschluss eines Tarifvertrages auf dem Niveau des Einzel- und Versandhandels zu zwingen. Der Online-Händler lehnt das nach wie vor ab und hat sich bislang wenig beeindruckt von den wiederkehrenden Arbeitsniederlegungen gezeigt. Im neuen Jahr will Verdi daher auf eine neue Strategie setzen, um Amazon an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Geplant sind koordinierte Arbeitsniederlegungen in verschiedenen europäischen Ländern. So soll verhindert werden, dass Amazon an Streiktagen das Arbeitsaufkommen in Nachbarländer wie Polen oder Tschechien verlagert. Verdi erhofft sich davon, einen höheren Druck auf das US-amerikanische Versandunternehmen ausüben zu können.

Schon seit Jahren versucht Verdi mit Streiks Druck auf Amazon auszuüben. (Foto: dpa)

Verdi und Amazon: Bilanz von drei Jahren Tarifstreit

Im Mai 2013 kam es im Rahmen des Tarifstreits erstmals zu Arbeitsniederlegungen bei Amazon. Über die Jahre hat Verdi immer wieder versucht, das Unternehmen mit einer neu ausgerichteten Streiktaktik an den Verhandlungstisch zu zwingen. Nachdem die Gewerkschaft sich zunächst an tagelangen Dauerstreiks versucht hatte, verlegte sich Verdi 2016 auf unberechenbare Arbeitsniederlegungen. Die fanden immer dann statt, wenn Amazon ein besonders hohes Bestellaufkommen zu bewältigen hatte.

Verdis Handelsexperte Thomas Voß erklärte gegenüber der dpa, dass diese Taktik sich als wirksamer erwiesen habe. An den Verhandlungstisch hat sich Amazon aber dennoch nicht begeben. Es bleibt daher abzuwarten, ob Verdi die geplante europaweite Vernetzung gelingt, und wie der Online-Händler darauf reagieren wird.

