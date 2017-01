So viel verdienen Publisher mit Google, Facebook, Snapchat und Twitter

Der auf digitale Inhalte spezialisierte Branchenverband Digital Content Next (DNC) hat im Rahmen einer Studie erhoben, wie viel Geld Premium-Publisher mit ihrem Content auf Plattformen wie Facebook, Youtube, Twitter oder Snapchat verdienen. Das Ergebnis: Im Schnitt sollen hochkarätige Medienkonzerne wie Financial Times, Bloomberg oder NBC gut 15 Millionen US-Dollar pro Jahr generieren.

Dem Bericht zufolge haben die Medienkonzerne mit der Veröffentlichung ihrer Inhalte auf Plattformen von Dritten in der ersten Jahreshälfte 2016 rund 7,7 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Das bedeutet einen Anteil von 14 Prozent an den gesamten Umsätzen der untersuchten Unternehmen. Die Zahlen der einzelnen Publisher wurden nicht bekanntgegeben, sondern nur der jeweilige Durchschnittswert pro Plattform.

Mit Youtube wurde demnach das meiste Geld verdient. Hier waren es im Schnitt 773.567 US-Dollar innerhalb von sechs Monaten. Auf Facebook veröffentlichter Content brachte 560.144 US-Dollar ein, bei Twitter konnten immerhin 482.788 US-Dollar und bei Snapchat 192.819 US-Dollar verdient werden. Der Bericht impliziert, dass diese Einnahmen angesichts des hochqualitativen Contents, den die Publisher auf den Plattformen veröffentlichen, zu gering seien.

Auf der einen Seite bringen Facebook und Google natürlich enorm viele Nutzer auf die Seiten der Publisher. Andererseits geben die Medienkonzerne über Programme wie Google Amp, Facebooks Instant Articles und Snapchat Discover ihre Hoheit über die Inhalte und deren Vermarktung an die Plattformen ab. Zudem scheint eine gewisse Abhängigkeit zu entstehen. Abgesehen von Google und Facebook, die hohe Zuwächse verbuchen, gehen die Umsätze mit digitaler Werbung in den USA zurück.

.@iab it does seem relevant to note when you back out Facebook and Google, the digital ad industry actually shrunk in 1st half. #unhealthy pic.twitter.com/x0gRXWz6XT