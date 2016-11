So viel verdienen Designer, PR-Manager und andere in der Kreativbranche

Ein Agenturjob in der Werbebranche verspricht Praxiserfahrung: Von der Idee bis zur Umsetzung gibt es viele kreative Köpfe, die hart arbeiten. Doch wie sieht es mit der Bezahlung aus?

Wer in einer Kreativagentur arbeitet, hofft in den meisten Fällen nicht auf ein hohes Gehalt, sondern setzt darauf, Praxiserfahrung sammeln zu dürfen. Das ergab jetzt eine Umfrage der Vergleichswebsite gehalt.de. Generell gilt in der Werbebranche: Je größer die Agentur, desto mehr Gehalt gibt es für die Mitarbeiter. Das hat einen einfachen Grund: Namhafte Kunden lassen ihr Budget lieber in namhafte Agenturen fließen. Dafür hat die Website 2843 Gehaltsdatensätze von Beschäftigten in Werbeagenturen zwischen Dezember 2014 und November 2016 ausgewertet. Die Studie ist aber nicht repräsentativ.

Gutes Geld für Kreativdirektoren

Am meisten verdienen die Geschäftsführer in den Agenturen. Ungefähr 109.000 Euro gibt es im Schnitt. Umfragen bestätigen, dass die Kreativdirektoren, Konzepter und Art-Direktoren damit ihre Angestellten mit großem Abstand hinter sich lassen.

PR-Manager und Controller: Jahresgehalt von rund 40.000 Euro

PR-Manager liegen unter den Kreativen im Mittelfeld: Bei etwa 41.000 Euro liegt die Bezahlung, etwas weniger gibt es für Controller mit 40.159 Euro. Die Spanne bei Textern, Projektmanagern und Marketing-Managern liegt zwischen 38.000 und 40.000 Euro.

Designer oftmals unter 40.000 Euro im Jahr

Abgeschlagen auf dem letzten Platz liegen die Designer mit rund 33.500 Euro. Ihnen geht es der Umfrage zufolge nicht um das große Geld, sondern um die Berufserfahrung. Angesichts des Gehalts kein Wunder: Das große Angebot an Designern auf dem Arbeitsmarkt drückt der Studie zufolge die Gehälter.

Mit einem Klick auf das Bild habt ihr alle Positionen samt der Gehälter nochmal im Überblick:

