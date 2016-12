Wieder verrechnet: Facebook korrigiert Zahlen für Interaktion und Live-Videos

Facebook hat Fehler in der Anzeige von Interaktionsraten bei Links sowie Reaktionen auf Live-Videos gefunden. Zudem aktualisiert das Portal die Berechnung der geschätzten Reichweite einer Kampagne.

Facebook meldet falsche Kalkulation

Facebook hat sich schon wieder verrechnet: Das Unternehmen meldet ein drittes Mal innerhalb von drei Monaten Fehler bei der Anzeige von Kennzahlen. Erst hat Facebook die Sehdauer von Videos überschätzt, dann war die Verweildauer bei Instant Articles zu hoch berechnet. Die neu aufgetauchten Rechenfehler betreffen geteilte Links und Live-Videos.

Wird eine URL in der mobilen Suche eingegeben, so zeigt die Plattform eine andere Engagement-Rate an als die in der Facebook Graph API. Was die Ursache dafür ist, müssen die Entwickler erst herausfinden. Facebook will seine Werbepartner informieren, sobald eine Lösung dafür gefunden ist.

Facebook korrigiert ein drittes Mal innerhalb von drei Monaten Kennzahlen. (Foto: Bloomua/Shutterstock)

Mehr Reaktionen auf Live-Videos

Bei Live-Streams war die Angabe der Kennzahl „Reactions on Post“, bei der die Reaktionen auf ein Video pro einzelnen User angezeigt wird, nicht korrekt. Weitere Reaktionen wurden zu „Reaction from Shares on Post“ gezählt. Bei „Reactions on Posts“ zählt Facebook deshalb ab Mitte Dezember alle Reaktionen, auch mehrere eines Users, hinzu, was die Kennzahl durchschnittlich um 500 Prozent steigen lässt. Die „Reactions from Shares on Post“ sinken laut Facebook um durchschnittlich 25 Prozent.

Eine Neuerung meldet Facebook bei der Berrechnung der geschätzten Reichweite von Anzeigen. Für die einzelnen Werbekanäle Facebook, Instagram und Audience Network hat das Unternehmen die Schätzungen optimiert, was die Zahl um bis zu zehn Prozent erhöhen oder verringern wird.

via marketingland.com