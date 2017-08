Versandkosten sparen bei Amazon: Mit diesen Tricks gehts auch ohne Prime

Bei Amazon-Bestellungen fallen bis 29 Euro Warenwert Versandkosten an, wenn man nicht Prime-Mitglied ist. Doch es gibt ein paar Ausnahmen – und einen Trick, mit dem auch Prime-Mitglieder noch sparen.

Grundsätzlich gibt es bei Amazon-Bestellungen zwei Grenzen in Bezug auf die Versandkosten: Da ist zum einen die 29-Euro-Grenze unterhalb der die Versandkosten normalerweise nur frei sind, wenn du Prime-Mitglied bist. Diese Grenze ließ sich in der Vergangenheit relativ leicht umgehen, indem man einen längere Zeit nicht lieferbaren Artikel mitbestellte und diesen später aus der Bestellung entfernte. Amazon versendete dann dennoch den Artikel unter 29 Euro, auch wenn du explizit nicht auf Einzellieferungen bestanden hast. Der Grund: So kann Amazon zumindest schon die erste Teillieferung abrechnen und spart gleichzeitig Lagerkosten.

Versandkosten sparen über Mitbestellen noch nicht veröffentlichter Artikel

Wer die Versandkosten ganz umgehen will, hat inzwischen, nachdem Amazon einige Ausnahmen wie den Kauf von Geschenkgutscheinen und Warehouse-Deals beseitigt hat, immerhin noch die Möglichkeit, dies über eine mitbestellte Blu-Ray zu erledigen. Wichtig ist, dass diese noch nicht erschienen ist und das deren Erscheinungstermin noch nicht feststeht.

Passende Produkte findest du beispielsweise, indem du bei Google einen Teil des folgenden Textes suchst: „Dieser Artikel ist noch nicht erschienen. Bestellen Sie jetzt vor und wir liefern Ihnen den Artikel sobald er verfügbar ist.“ Der Preis ist dabei unerheblich, solange du zusammen mit deiner eigentlich gewünschten Ware über 29 Euro kommst. Wähle hierzu „Komplettversand“ aus und entferne den noch nicht gelieferten Artikel aus der Bestellung, sobald du die Teillieferung, also den eigentlich von dir gewünschten Artikel, erhalten hast. Teillieferungen kannst du, je nachdem aus welchem Lager deine Ware kommt, ohnehin erhalten, du kannst es nur nicht sicher sagen, wenn du nicht auf diese Weise bestellst.

Ein Kompromiss für alle, die diesen Trick nicht ausnutzen wollen, ist es natürlich, ein Buch mitzubestellen, das günstiger als die Versandkosten von drei Euro ist. Dieses muss natürlich ebenfalls von Amazon selbst stammen und ist beispielsweise (aktuell, das kann sich ändern) bereits für einen Euro verfügbar. Um das günstigste verfügbare Buch zu finden, gehst du auf „Bücher“ und dort in die „Erweiterte Suche“, wählst dort als Anbieter „Nur Angebote von Amazon“ aus und sortierst diese im nächsten Schritt nach „Preis: aufsteigend“. Tipp: Das Ganze geht auch mit fremdsprachigen Büchern, was die Auswahl erhöht.

Anzeige

Versandkosten: Auch bei Plus-Artikeln lässt sich sparen

Eine weitere Versandkostengrenze betrifft die Plus-Artikel. Dabei handelt es sich um meist geringwertige Artikel, die einen kostenintensiven Versand für sich nicht wirklich rechtfertigen. Gedacht sind diese Plus-Artikel explizit als Artikel zum Mitbestellen, wenn ohnehin bereits ein Paket auf die Reise geht und dadurch keine zusätzlichen Versandkosten entstehen. Die Grenze ist hier für Nicht-Prime-Kunden die übliche 29-Euro-Grenze, für Prime-Kunden sind es 20 Euro.

Auch hier gibt es eine Besonderheit, die (aktuell) von Kunden ausgenutzt und von Amazon geduldet wird. So sind über Alexa bestellte Produkte, wenn du über eine Prime-Mitgliedschaft verfügst, versandkostenfrei bestellbar – hierfür muss lediglich eine auf eine deutsche Bank ausgestellte Zahlungsart in den One-Click-Einstellungen sowie eine deutsche Lieferadresse hinterlegt sein. Amazon erkennt hierbei Plus-Produkte nicht korrekt, sondern liefert sie auch unterhalb der 20-Euro-Grenze kostenlos an dich aus, wenn sie mit dem entsprechenden Sprachbefehl über ein Alexa-fähiges Endgerät, also den Echo Dot oder den Echo bestellt wurden.

Und hier kannst du ansetzen, wenn du über eine Prime-Mitgliedschaft verfügst, aber nicht über einen Echo Dot oder Echo. Denn das Ganze funktioniert auch über eine App namens „Reverb for Amazon Alexa“ (für Android und Apple iOS), die die Alexa-Sprachsteuerung emuliert und per Smartphone möglich macht.

Schlupflöcher bei Versandkosten: Amazon kann das jederzeit ändern

Auch wenn diese Schlupflöcher existieren, sollten Kunden es nicht übertreiben. Denn zum einen wird eine solche Schwachstelle sicherlich nur so lange nicht gefixt, wie Amazon hier keinen übermäßigen Missbrauch feststellt, zum anderen ist es weder aus ökologischen noch aus ökonomischen Gründen sinnvoll, billige Waren, die es auch in jedem Supermarkt gibt, durch die Republik zu schicken. Ähnliches gilt auch für die Regelung Amazons, Retouren bei manchen niedrigpreisigen Waren nicht zurückzufordern, über die wir vor einigen Wochen geschrieben haben. All das wird Amazon langfristig nur beibehalten, wenn die Kunden auf Fairplay achten.

Das könnte dich auch interessieren: