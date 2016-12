13 Jahre in Arbeit: Quelloffener Video-Transcoder Handbrake erreicht Version 1.0

Handbrake ist ein belibtes Open-Source-Tool zum Umwandeln von Videodateien. Nach etwa 13 Jahren ist jetzt Version 1.0.0 erschienen.

Handbrake: Gut Ding will Weile haben

Schon 2003 begann die Entwicklung an dem Video-Transcoder Handbrake. Ende 2016, also gute 13 Jahre später, steht das Programm in Version 1.0.0 bereit. Mit Handbrake lassen sich Videodateien komfortabel in andere Dateiformate umwandeln. Version 1 ist wie auch frühere Versionen für Windows, macOS und Linux verfügbar.

Video-Transcoder: Handbrake erreicht nach 13 Jahren Version 1.0.0. (Screenshot: Handbrake v1.0.0)

Neben der neuen Software-Version hat das Team hinter dem Open-Source-Projekt auch eine englischsprachige Dokumentation veröffentlicht. Damit sollten es auch Einsteiger einfacher haben, den Transcoder einzusetzen. Wie die Software selbst wird auch das Online-Handbuch über Github gepflegt. Sollten euch also Fehler ins Auge springen, könnt ihr sie so den Machern mitteilen.

Handbrake: Das ist neu in Version 1.0.0

Handbrake 1.0.0 bringt einige neue Presets mit. Außerdem wurde das gesamte Preset-System überarbeitet, es basiert jetzt auf dem JSON-Format und kann auch über die Kommandozeile genutzt werden. Ebenfalls neu ist die Unterstützung von VP9-Videos und Intels Quicksync H.265/HEVC-Encoder. Eine vollständige Liste aller Neuerungen findet ihr hier.

Ebenfalls interessant: