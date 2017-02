Bessere Videowerbung: Agentur Mediacom verbündet sich mit Facebook

Die deutsche Media-Agentur Mediacom und der Social-Network-Riese Facebook verbünden sich, um bessere Videowerbung möglich zu machen. Die Video-Ads der Werbekunden sollen „Feed-ready“ gemacht werden.

Facebook und Mediacom arbeiten bei Video-Ads zusammen

Mitte Januar hatte Deutschlands größte Agenturgruppe BBDO eine Partnerschaft mit Google geschlossen. Dabei geht es auch darum, Werbekunden schon zu Beginn einer Kampagne die technologischen Anforderungen und das notwendige Know-how näherzubringen. Ähnliches hat jetzt auch die größte deutsche Media-Agentur Mediacom bei ihrer Partnerschaft mit Facebook im Sinn. Im März wollen die beiden Unternehmen das Projekt „Køre“ starten, bei dem es um die Optimierung von Videowerbung geht, wie der Branchendienst W&V berichtet.

Facebook will Video-Ads optimieren und holt sich Mediacom ins Boot. (Foto: Bloomua/Shutterstock)

In Großbritannien startete ein solches Projekt schon vor einigen Wochen. Die Kunden sollen positiv darauf reagiert haben. Im Kern geht es darum, dass Unternehmen ihre Video-Ads vor der Veröffentlichung auf Facebook an die Plattform anpassen und nicht etwa ihre TV-Spots unbearbeitet in die Newsfeeds der Nutzer verteilen. Dazu werden verschiedene Projektgruppen von Mediacom und Facebook in den Bereichen Forschung, Messung, Planung und Kreation mit den Werbekunden zusammenarbeiten.

So sollen die Werbekunden mehr über das Nutzerverhalten und die Werbewirkung ihrer Videos erfahren. Außerdem sollen nicht nur bestehende Spots optimiert, sondern auch komplett neuer Video-Content erstellt werden, wie Mediacom-Geschäftsführer Norman Wagner gegenüber W&V erklärt. Zu einem auf Facebook abgestimmten Spot gehöre etwa, dass die Marke schon innerhalb der ersten 1,7 Sekunden verraten werde und das Ganze auch ohne Ton verständlich und auf mobile Nutzung ausgerichtet sei. Der Service wird wohl unter dem Label „Feed Ready“ laufen.

Facebook: „Feed-Ready“-Spots werden öfter angesehen

Die Ergebnisse des Testlaufs in Großbritannien haben Wagner zufolge schon Erfolge gezeigt. So würden die sogenannten „Feed-Ready“-Spots im Social-Media-Bereich von 20 Prozent mehr Nutzern angesehen als ein TV-Spot. Der Return of Investment (ROI) könne auf über 50 Prozent gesteigert werden. Facebook will sich künftig noch stärker auf Bewegtbildinhalte sowie deren Monetarisierung konzentrieren. In den USA werden derzeit Möglichkeiten ausprobiert, Werbung innerhalb von Clips auszuspielen. Schätzungen zufolge werden bei Facebook weltweit mehr als zehn Milliarden Videos täglich abgerufen.

via www.wuv.de