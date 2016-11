Nicht immer nur die Großen: Virtual-Commerce-Lösungen für kleine Händler

Für kleine Händler sind Investitionen in Virtual Commerce oft zu teuer. Ein Weinhändler und ein Concept Store zeigen, wie Händler einen Shop mit überschaubaren Kosten virtuell erlebbar machen können.

Virtual Commerce Lösung: Die Digitalisierung erfolgt in drei Schritten

Ein kleiner Weinladen und ein Concept Store bauen ihren Shop virtuell im Web nach. Um ein Virtual-Commerce-Erlebnis zu schaffen, braucht es nur 360-Grad-Fotos des Ladens und der Produkte. Der Produktfotografie-Anbieter Fast Forward Imaging erklärt anhand von zwei Pilotprojekten, wie Virtual-Reality-Projekte für kleine Unternehmen funktionieren.

Zuerst wird das Ladengeschäft durchdigitalisiert. Ein Fotograf nimmt an bestimmten Punkten im Shop hochauflösende, sphärische Bilder auf – analog zu Googles Street-View-Technik, der Grundlage für die Virtualisierung der Shops. Jede der von Fast Forward Imaging entwickelten 360-Grad-Darstellungen setzt sich aus 36 einzelnen Aufnahmen zusammen. 36 Bilder deshalb, damit in der virtuellen Realität eine für das menschliche Auge und Gehirn angenehme Rotationsgeschwindigkeit beim Shopping mit der Maus erreicht wird. Bei 100 Quadratmetern Ladenfläche dauert das Abfotografieren des Shops rund 45 Minuten.

In einem zweiten Schritt werden die Produkte durchdigitalisiert. Es ist ratsam – je nach Sortiment - nur 10 bis 50 Produkte als 360-Grad-Ansicht anzubieten. Alle Produkte aus dem Angebot würden die Kunden derzeit noch überfordern, meint Anna Rojahn, Founder und Managing Director der Fotoagentur, die zusammen mit verschiedenen Partnern die Umsetzung der VR-Shops anbietet. Im letzten Schritt werden die Produkt-Fotos in einem Design als Overlay zusammengefügt und in dem virtuellen Laden platziert. Dabei gibt es zwei Varianten: Der Online-Händler betreibt bereits einen Online-Shop. Dann kann er den virtuellen Shop über eine Schnittstelle in sein Shop-System integrieren. Allerdings gibt es noch keine Standard-Schnittstellen, sodass hier manuell angepasst werden muss. Ideal ist der virtuelle Laden daher vor allem für Händler, die noch keine Online-Präsenz haben und schon länger überlegen, ob sie endlich den Sprung wagen sollen. Den virtuellen Shop programmiert die Agentur Berlinproof. Eine Anbindung in ein Warenwirtsachaftssystem ist ebenfalls in Arbeit. Partner ist das Berliner Startup Inventorum, das eine kombinierte Kassen- und Warenwirtschaftslösung für kleine und mittelgroße Händler bietet.

Virtual Commerce: Mit 360-Grad-Bildern shoppen wir im Laden (Bild: OnAirShop)

Virtual Commerce Lösung fertig in 2 Wochen

Nach gut 14 Tagen kann die Virtual Commerce Lösung bereits stehen: Einen Tag rechnet man für das Abfotografieren des Ladens, einen Tag für das Fotografieren der Produkte. Dabei rät Anna Rojahn, gleich 360-Grad Aufnahmen der Produkte zu machen und falls man das Produkt in der Detailansicht nicht drehen können soll, Einzelbilder der 360-Grad-Aufnahmen als Produktabbildung zu verwenden. Denn 360-Grad-Fotos kosten pro Produkt rund 50 Euro – da kann man kräftig sparen gegenüber fünf oder mehr Einzelaufnahmen. Die Virtualisierung des Stores dauert ungefähr zwei Wochen. Das Paket für einen virtuellen Store mit zehn Produkten kostet 70 Euro monatliche Lizenzkosten. Das Paket mit 50 Produkten kommt auf 120 Euro monatlich. Die Darstellung funktioniert browserbasiert oder als eigenständige App.

Auf der nächsten Seite seht ihr zwei Beispiele zum Virtual Commerce.

<!--nextpage-->

Virtual Commerce bei Weinhändler Weinmichel

Weinmichel ist ein liebevoll eingerichteter Weinladen aus Berlin. Bislang hatten die Betreiber noch keinen Online-Shop. Denn der typische Whitewall E-Commerce wollte ihnen nicht so recht taugen – zu groß ist die Liebe zu ihrem Ladengeschäft. Mit Virtual Commerce eröffnen sich Weinmichel nun neue Möglichkeiten, das Shop-Erlebnis auch ins Internet zu bringen. Weinmichel hat 15 Produkte digitalisiert: Man bietet seinen Online-Kunden eine Mischung aus Topseller-Weinen, die es nicht überall gibt, und besonderen Weinen ausgewählter Winzer. Die Virtualisierung soll auch ganz besonderen Weinbauern eine Bühne bieten. Doch im Vordergrund steht natürlich der Verkauf. Bei Weinmichel werden die Weinflaschen in der Produkt-Detail-Ansicht in dem Virtual-Commerce-Shop klassisch dargestellt. Nur eine einzige Flasche wird in 3D abgebildet, weil das schicke Weinetikett nur dann seine Wirkung entfaltet. Man muss je nach Produkt abwägen, welche Darstellung Sinn macht, erklärt Anna Rojahn. Das müssen nicht immer automatisch 360-Grad-Ansichten sein.

Virtual Commerce bei Weinmichel (Bild: OnAirShop)

Der Kunde kann durch den Laden streifen und sich die Weine, die hübsch in Szene gesetzt sind, ansehen und in den Warenkorb legen. Weinmichel bearbeitet die Bestellungen derzeit noch händisch. Aktuell entwickelt Fast Forward Imaging zusammen mit Inventorum, einer Kassensystem- und Warenwirtschaftssystem-Lösung für kleine Boutiquen und Läden eine Schnittstelle, um das System einzubinden.

Virtual Commerce Lösungen für B2B: Exp 37

In Düsseldorf zeigt der Concept Store Exp 37 Virtualisierungstechniken, die der Handel heute implementieren kann. So wird zum Beispiel ein virtueller Spiegel gezeigt, der direkt in der Umkleide alternative Farben vorstellt und über den der Kunde die Ware direkt bestellen und bezahlen kann. Eine spezieller Schuh-Spiegel ermöglicht es, die anprobierten Schuhe direkt auf Facebook zu posten, um Freunde zu fragen, wie sie gefallen und ob man sie kaufen soll.

Und wenn Virtualisierung schon das Thema von Exp 37 ist, sollte der Concept Store das auch im Web demonstrieren, fanden die Macher des Shops – und haben den Concept Store entsprechend auch virtuell aufgesetzt.

Virtual Commerce im B2B: Was Händler tun können. (Bild: OnAirShop)

In der Demo werden zwei Marken gezeigt: Herrenschatz, die Herrenmode und Accessoires vertreiben, und Front Row Society, deren Sortiment aus Damentaschen und Accessoires besteht. Für die Demo wurden insgesamt neun Artikel für beide Marken digitalisiert. Der Kunde sieht die virtuelle Shopping-Umgebung und kann die Ware in einen Fake Warenkorb legen. Sinn und Zweck der Übung ist, zu demonstrieren, wie Virtual Commerce funktioniert. Ware bestellen funktioniert in diesem Shop natürlich nicht, da letzten Endes Dienstleistungen angeboten werden. Kontaktaufnahme ist aber allemal möglich.

Die Demos zu den Virtual-Commerce-Lösungen kann man sich auf Onairshop ansehen.

Laut Deloitte werden allein in Deutschland in 2020 Umsätze bis zu einer Milliarde Euro mit Virtual Reality prognostiziert. Virtual Reality und somit auch der Virtual Commerce sind auf dem Vormarsch und werden demnächst ihren Weg in den Massenmarkt finden. Bislang wurde die Technologie vor allem in der Gaming-Industrie eingesetzt. Für so manchen kleinen Online-Händler kann das der Beginn vollkommen neuer Shopping-Konzepte und einer neuen Ära des digitalen Commerce werden.