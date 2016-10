So sah Virtual Reality anno 1992 aus – auf einem Amiga 3000

Wie Virtual Reality in den 90ern aussah? Ein Video von der Play Expo in Manchester zeigt, wie Amiga das Feld besetzte.

So sah Virtual Reality vor der Oculus Rift, Gear VR und Microsoft Hololens aus

Virtual Reality auf dem Amiga 3000. (Screenshot: Youtube)

Wer an Virtual Reality (VR) denkt, hat automatisch Oculus Rift, Gear VR oder Microsoft Hololens vor dem inneren Auge. Dabei reichen viele VR-Systeme weit in die 1990er-Jahre zurück. Amiga hat beispielsweise früh mit VR experimentiert und aus heutiger Sicht gigantische Gaming-Boliden entwickelt, die vor allem in Spielehallen zum Einsatz kamen.

„Beeindruckend. Schade, dass die Welt noch nicht bereit für VR war.“

Auf Youtube ist vor zwei Tagen ein Video erschienen, das euch eine Vorstellung davon liefert, was wir an dieser Stelle mit „Bolide“ meinen. Zu sehen ist ein Commodore Amiga 3000, der 1992 auf der Play Expo in Manchester vorgeführt wurde. Das System erinnert zunächst an einen Auto-Scooter. Die Größe ist schon allein damit zu erklären, dass die Technologie enorme Rechenleistung benötigte.

Aktuell haben 3.000 Menschen das Video gesehen. Das Feedback ist fast nur positiv – sowohl die Upvotes als auch die Kommentare. Die meisten Leser sind überrascht, wie weit diese Geräte damals schon waren. So schreibt ein Nutzer: „Beeindruckend. Schade, dass die Welt noch nicht bereit für VR war.“ Ein anderer schreibt: „Seiner Zeit voraus! Amiga für immer!“

Wir haben euch das Video unten eingebettet und würden uns dafür interessieren, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr den Amiga 3000 seht.

Übrigens, auch dieses Video könnte dich interessieren: The Joy of Tiltbrush: So hätte es ausgesehen, wenn Bob Ross in VR gezeichnet hätte. Und wer tiefer einsteigen will, sollte unbedingt die „Views on VR"-Kolumne von unserem Printchef Luca Caracciolo verfolgen.