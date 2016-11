Deutschlands erster Virtual-Reality-Award: Das sind die 4 Gewinner

Der VR Now Award hat die besten VR-Projekte des Jahres gekürt. (Grafik: VR Now)

Tech, Biz, Art – das hat sich die VR-Now-Konferenz in Potsdam auf die Fahnen geschrieben. Die Veranstaltung vergab auch Deutschlands ersten Virtual-Reality-Award.

Virtual-Reality-Konferenzen sprießen aktuell wie Pilze aus dem Boden – auch in Deutschland. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine dedizierte VR-Konferenz oder zumindest eine Tech- oder Medien-Veranstaltung stattfindet, auf der es einen größeren VR-Schwerpunkt gibt. Auch die VR Now in Potsdam hat in diesem Jahr erstmalig ihre Pforten geöffnet.

Die Veranstalter – das Medienbord Berlin-Brandenburg und der erst in diesem Jahr gegründete Virtual-Reality-Verein Berlin-Brandenburg – konnten vor allem mit renommierten Speakern wie den The-Void-Gründer James Jensen und Alysha Naples, ehemals UX-Designerin bei Magic Leap, sowie einer Award-Verleihung punkten. Die Durchführung des Events verantwortete Booster Space.

Die besten Virtual-Reality-Projekte des Jahres

Technologie, Business und Kunst – das waren auch die Award–Kategorien. Zusätzlich vergab die Jury einen Grand Award, der das beste Projekt unter allen Einreichungen prämierte. Die insgesamt 40 Einreichungen konnten nicht unterschiedlicher sein: Hardware wie der XMG Walker von Schenker, ein Rucksack-PC für VR-Enthusiasten, die auf den Kabelsalat verzichten wollen, Business-Anwendungen wie die Städel Zeitreise, eine Mixed-Reality-Erfahrung für die Gear VR, oder sehr experimentelle VR-Erfahrungen wie Mush Mush VR – eine VR-Experience, die im ersten Moment wie ein LSD-Trip wirkt.

Das Immersive Deck von Illusion Walk hat den Tech-Award auf der VR Now gewonnen. Die Berliner entwickeln eine Art Holodeck für die unterschiedlichsten VR-Experiences. (Foto: Illusion Walk)

In der Kategorie „Tech-Award“ ging der Preis an Illusion Walk, die mit ihrem Immersive Deck eine VR-Plattform entwickeln, die es erlaubt, sich in großen Räumlichkeiten zu bewegen. Von der Idee her sehr ähnlich wie The Void aus den USA, versucht das Team von Illusion Walk die reale Umgebung mit der virtuellen Realität zu verknüpfen, so dass VR-Experiences möglich sind, die weit über die herkömmlichen Room-Scale-Erfahrungen mit einer HTC Vive hinausgehen.

Mit der VR-Präsentation von Here bekommen Interessierte die Möglichkeit, die verschiedenen Apps des Karten-Dienstes unter die Lupe zu nehmen. (Screenshot: Here)

Den „Business-Award“ konnte das Projekt „Here Next Generation Automotive Services“ für die HTC Vive für sich verbuchen. Here ist der ursprünglich von Nokia entwickelte Kartendienst, den Audi, BMW und Audi in diesem Jahr für 2,8 Milliarden Euro gekauft haben. Um den Dienst besser zu erklären, haben die Entwickler eine VR-Präsentation für die HTC Vive entwickelt, in der die Nutzer sich die verschiedenen Applikationen genauer anschauen können.

Der „Art-Award“ ging an das Inside-VR-Game „Accounting“. Die Entwickler von „Crows Crows Crows“ haben mit der „spielbaren Steuererklärung“ für die HTC Vive auf sich aufmerksam gemacht. Hinter dem Titel stecken unter anderem Justin Roiland, Mit-Schöpfer der in den USA beliebten Comic-Serie „Rick and Morty”, und William Pugh, unter Indie-Fans bekannt für „The Stanley Parable”.

Den „Grand Award“ hat sich Crytek mit dem Videospiel „The Climb“ gesichert. Der Titel ist im Sommer erschienen und versetzt den Spieler in die Rolle eines Kletterprofis, der steile Felswänden bezwingen muss. Vor allem mit der Bewegungssteuerung der Oculus-Touch-Controller, die im Dezember für die Oculus Rift erscheinen, ist der Titel eine sehr intuitive Erfahrung. Wer allerdings nicht schwindelfrei ist, sollte erstmal aus der Ferne zuschauen.