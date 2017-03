Virtual Reality: Disney-Forscher ermöglichen das Spielen mit echten Bällen

Disney-Forscher haben eine Software entwickelt, mit der sich ein echter Ball in einer Virtual-Reality-Umgebung fangen lässt. Dabei kam ein spezielles Motion-Capture-System zum Einsatz.

Virtual Reality: Interaktion mit fliegenden Objekten

Forscher von Disney Research haben die immersive Welt der Virtual Reality um eine Facette erweitert. Ein neu entwickeltes System macht es jetzt möglich, mit echten Objekten zu interagieren – in dem demonstrierten Fall, einen echten Ball in der virtuellen Umgebung zu fangen. Der mit einem Head-Mounted-Display ausgestattete Fänger sieht dabei nicht den Ball, sondern ein virtuelles Abbild, das sich in Echtzeit in seiner virtuellen Welt bewegt.

Disney-Forscher haben verschiedene Methoden entwickelt, um einen Ball in der Virtual Reality fangen zu können. (Screenshot: Youtube/Disney/t3n.de)

Das Tracking des Balls erfolgte dabei über die Motion-Capture-Kamera Optitrack Flex 13, die auch die Hand sowie den Kopf mit fast 120 Bildern pro Sekunde aufnahm. Die Forscher unterstützten den Fänger durch Vorhersagen über die Flugkurve des Balls. Bei dem Headset handelte es sich übrigens um eine Oculus Rift. Das Rendering der virtuellen Umgebung übernahm die Unity-Software.

Virtual Reality: Games und interaktive Präsentationen

Noch haben die Forscher keine Pläne bekanntgegeben, eine entsprechende Software auf den Markt zu bringen. Aber die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Zuallererst dürften sicherlich Gamehersteller auf den Zug aufspringen. Denkbar wären etwa spezielle Trainingsspiele für Anfänger. Aber auch der Einsatz der Technologie in interaktiven Produktpräsentationen ist sicher in Zukunft ein mögliches Szenario.

