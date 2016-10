Der virtuelle Terminassistent X.ai ist jetzt für alle verfügbar

X.ai verlässt nach zwei Jahren den Beta-Status und führt außerdem eine kostenpflichtige Version ein. Das Tool koordiniert die Termine seiner Nutzer mit automatisierten E-Mails.

X.ai verwaltet Euren Terminkalender

Amy und Andrew Ingram heißen die zwei virtuellen Assistenten, die bei dem Kalendertool X.ai die Termine koordinieren. Die Software ging vor zwei Jahren als Betaversion mit Warteliste live, ab sofort kann sich jeder für X.ai kostenpflichtig anmelden. Bei dem Terminplaner handelt es sich um keine App, stattdessen wird der Assistent per E-Mail aktiviert.

Vereinbart ein User per E-Mail einen Termin, kann Amy oder Andrew in cc gesetzt werden und so den Kalender des Nutzers abrufen. X.ai schlägt dann einen offenen Termin vor und trägt diesen auch automatisch in den Kalender ein.

X.ai koordiniert die Terminplanung per E-Mail und verschickt so viele Nachrichten, bis ein Termin fixiert ist. (Bild: X.ai)

Kostenpflichtige Version ohne Warteliste

Die kostenlose Version von X.ai erlaubt fünf Terminvereinbarungen pro Monat, hier gibt es weiterhin eine Warteliste. Die kostenpflichtige Pro-Version ist ohne Warteliste verfügbar, für 39 US-Dollar pro Monat sind unlimitierte Termineinträge möglich. Die Pro-Version lässt auch die Signatur der virtuellen Assistenten ändern und bevorzugt VIP-Kontakte beim Einplanen von Terminen.

Das New Yorker Startup plant außerdem eine Business-Version für 59 Dollar pro Monat, mit der Amy und Andrew E-Mail-Adressen des jeweiligen Unternehmens bekommen. Laut X.ai-Gründer und CEO Dennis Mortensen fällt vielen Nutzern nicht auf, dass es sich bei den Assistenten nicht um Menschen handelt. Außerdem sei es komplexer als gedacht, einen virtuellen Assistenten für nur eine Aufgabe zu entwickeln, sagt er gegenüber VentureBeat.

via x.ai