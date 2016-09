Designskizzen: Volkswagen gewährt ersten Blick auf „revolutionäres“ Elektroauto

Volkswagen wird auf dem Pariser Autosalon ein „wegweisendes Elektro-Auto-Konzept“ vorstellen. Vorab hat der Konzern erste Skizzen veröffentlicht, die die Richtung aufzeigen.

Volkswagen: Elektroauto-Konzept erinnert an Mischung aus Model 3 und BMW i3

Schon vor wenigen Tagen hatte Volkswagen angekündigt, seine „ikonenhafte Designstudie“ auf dem Pariser Autosalon zu enthüllen. Eine Woche vor der Präsentation hat VW jetzt nachgelegt, und einen Vorgeschmack auf das E-Auto veröffentlicht. Die Designskizzen zeigen ein Fahrzeug, das eine Mischung aus dem Tesla Model 3 und dem BMW i3 mit einer Prise VW Beetle sein könnte.

Der Fünftürer besitzt eine futuristisch wirkende Beleuchtung. Die hinteren Türen gleiten beim Öffnen nach hinten. Die Front ist kurz und hat keinerlei Grillschlitze. Diese sind angesichts der Tatsache, dass kein Verbrennungsmotor verbaut ist, nicht erforderlich.

Laut VW-CEO Christian Müller soll das Konzept-Auto 2019 fertig sein und eine Reichweite von 400 bis 500 Kilometern besitzen. Der Akku soll überdies mithilfe einer Schnellladetechnologie binnen 15 Minuten aufgeladen sein.

VW Konzept-Studie mit Volkswagen App-Store

Das Elektroauto soll den Aussagen des Leiters der Baureihe e-Mobility, Christian Senger, zufolge auf einem Stahlkörper basieren und ohne radikale Karosserie-Konzepte daherkommen. Sicherlich wird VW aber auf seinen Modularen Elektrobaukasten (MEB) setzen, bei dem die Akkus nah am Boden verbaut sind. Die kompakte Bauweise des Elektroautos soll es zudem ermöglichen, dass das Konzept in etwa so groß sein wird wie ein Golf Hecktürenmodell, im Innenraum aber so viel Raum bieten soll wie ein größerer Passat.

Das Elektroauto wird darüber hinaus mit viel Technik ausgerüstet. Beispielsweise ist das Auto permanent mit dem Internet verbunden, sodass stets eine Verbindung zu einem VW-App-Store besteht. Jeder Fahrer wird eine Volkswagen-ID besitzen, in der alle Daten und Voreinstellungen wie Sitz-Position, Kartenmaterial und mehr gespeichert sind.

Das Modell wird laut Autocar das zweite von fünf E-Fahrzeugen werden. Es sollen noch ein Crossover, eine Luxuslimousine sowie ein Sportwagen folgen. Außerdem ist mit einem MPV, der auf dem Budd-e-Konzept basieren könnte, zu rechnen.

