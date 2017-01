Du hast ein Vorstellungsgespräch vor dir? Dann achte darauf, dass du diese häufigen Fehler vermeidest.

Die Körpersprache sagt viel über den Charakter eines Menschen aus. Lauert er in Abwehrhaltung, wirkt das wenig selbstbewusst. Dabei ist es in vielen Situationen überaus wichtig, sicher und optimistisch aufzutreten – etwa während einer Präsentation, einem Kunden- oder einem Vorstellungsgespräch. Mit letzterem beschäftigt sich eine Infografik von On Stride.

Diese Infografik zeigt dir, wie wichtig die Körpersprache beim Vorstellungsgespräch ist

Darin sind sieben Körpersprache-Fehler aufgelistet, die Bewerber während eines Interviews machen können. Dazu zählt unter anderem, dass kein Augenkontakt gehalten, kein fester Händedruck geleistet oder nicht gelächelt wird. Die Macher der Infografik erklären auch, warum diese Fauxpas ein Problem darstellen und wie Bewerber sie vermeiden können.

So steht etwa unter Punkt 1 geschrieben, dass fehlender Augenkontakt beim Gegenüber den Eindruck hinterlässt, der Bewerber sei nicht besonders vertrauenswürdig und auch unsicher. Merkmale, die in den meisten Berufen eher negativ aufgenommen werden dürften. Der mitgelieferte Tipp besagt, dass Menschen das Reden unbedingt mit Freunden üben sollten.

Was sich hinter den anderen Körpersprache-Fehlern verbirgt, erfahrt ihr nach dem Klick auf die Infografik oder diesen Link.

Vorstellungsgespräch: 7 Körpersprache-Fehler – und wie du sie vermeiden kannst. (Infografik: On Stride)

via www.onstride.co.uk