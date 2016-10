Mit diesen Fragen in Vorstellungsgesprächen überraschen Facebook und Apple

Personaler fragen Bewerber, wie viele Big Macs in den USA verkauft werden? Wir zeigen skurrile Fragen in Vorstellungsgesprächen, die Apple und Facebook stellen.

Was wollen Facebook und Apple mit diesen Fragen im Vorstellungsgespräch bezwecken?

Fragen im Vorstellungsgespräch verwirren hin und wieder. Was der potentielle Arbeitgeber jetzt wohl herauskitzeln will, denken sich dann viele Bewerber. Dass vor allem Tech-Unternehmen im Silicon Valley da häufig ganz neue Maßstäbe setzen, zeigt ein Artikel von Business Punk. Die Redaktion präsentiert jeweils zehn spezielle Beispiele, die Personaler bei Apple und Facebook gestellt haben.

Dafür haben sich die Redakteure bei Glassdoor umgesehen, einer Plattform auf der Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten können. Wir haben einige die merkwürdigsten Fragen hier aufgeführt. Vielleicht habt ihr eine Idee, was mit den Fragen bezweckt wird? Wir haben euch zur Unterstützung einer These die jeweilige Abteilung in Klammern aufgeführt. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt auf eure Ideen.

Das will Facebook von euch wissen:

#1: Wie viele Big Macs verkauft McDonald’s jedes Jahr in den USA? (Datenanalyse)

#2: Wenn Sie ein neues Design für einen Geldautomaten entwickeln sollten, wie würde er aussehen? (Produktdesign)

#3: Wie viele Staubsauger gibt es in den USA? (Risikoanalyse)

#4: Wie würden Sie Facebook für Blinde bauen? (Produktmanagement)

#5: Wie viel kostet es Ihrer Meinung nach, jedes Fenster in Seattle zu putzen? (Vertrieb)

Das will Apple von euch wissen:

#1: Wie viele Kinder werden jeden Tag geboren? (Globaler Vertrieb)

#2: Beschreiben Sie eine demütigende Erfahrung. (Einzelhandel)

#3: Sie wirken sehr positiv, was zieht Sie runter? (Spezialist für den „Family Room“)

#4: Erklären Sie einem achtjährigen Kind, was ein Router/Modem ist. (Technikberatung von Kunden)

#5: Warum sind Sie heute hier? (Softwareentwicklung)

