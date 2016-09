Worin das große Dilemma von Virtual Reality besteht

Der große Treiber von Virtual Reality ist die Videospiel-Branche. Das hat Vorteile, aber auch einen entscheidenden Nachteil – vor allem in Deutschland. Die Virtual-Reality-Kolumne „Views on VR“ von Luca Caracciolo.

Virtual Reality: Das „Nonplusultra“ in Sachen Spielerfahrung

Seit ich mit meinem C64 und einer Datasette in die erste virtuell erzeugte Welt meines Lebens eingetaucht bin – das Shoot’em’up „Warhawk“ – war es um mich geschehen. Seit dieser ersten computergenerierten virtuellen Erfahrung, irgendwann im Jahr 1986 oder 1987, habe ich mein Leben lang Videospiele gespielt – mit einer nie abebbenden Begeisterung: C64, Amiga 500, Super Nintendo, dann am PC, das erste CD-ROM-Laufwerk, die Playstation, dann wieder PC und dann irgendwann die Xbox.

Für erwachsene Videospieler wie mich, die quasi mit dem Medium aufgewachsen sind, ist das Konzept von Virtual Reality mittels Head Mounted Display der heilige Gral, das Nonplusultra in Sachen Spielerfahrung. Es gibt schlicht keine andere Technologie, die es erlaubt, ähnlich stark in eine Spielwelt einzutauchen – was nicht heißt, dass es in Zukunft keine „klassischen Videospiele“ auf Bildschirmen mehr geben wird. Aber die Form der Präsenz und der Interaktion stellt alles in den Schatten, was es bisher in Videospielen gegeben hat. Von 2D zu dreidimensionalen Spielwelten und jetzt schließlich zu voll immersiven virtuellen Welten per Head Mounted Display: Das scheint der vorgezeichnete Weg zu sein. Virtual Reality ist – wie VR-Video-Pionier Chris Milk bei einem seiner TED-Talks ganz richtig gesagt hat – „das letzte Medium“. Es gibt schlicht nichts, was danach kommen könnte und mehr Immersion erzeugt.

Voll immersive Spielwelten mit einem Head Mounted Display zu erleben könnte der nächste große Schritt für die Gaming-Industrie sein – hier im Bild Playstation VR. Die VR-Brille von Sony erscheint weltweit am 13. Oktober. (Bild: Christian Bertrand / Shutterstock.com)

Wie Nicht-Gamern Virtual Reality erklären?

Kein Wunder also, dass die Gaming-Industrie der große Virtual-Reality-Vorreiter ist. Das ist nur natürlich und die größten Innovationen in der Software werden mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Gaming-Industrie kommen. Dass Videospiele der wesentliche Treiber für VR sind, ist aber auch ein Problem für die Adaption der Technologie. Denn alle Nicht-Gamer müssen quasi das für sie darstellende Hindernis überwinden, sich auf virtuelle Welten einzulassen – was erfahrenen Videospieler sehr viel einfacher gelingt als solchen Menschen, die bisher noch keine großen Berührungspunkte mit Videospielen hatten. Die Bereitschaft zum Sich-Einlassen auf VR mit einem HMD ist aber eine wesentliche Bedingung dafür, den besonderen Reiz von VR zu verstehen.

Wenn deutsche Medien über Virtual Reality berichten

Diese Lücke zwischen der Gaming-Branche und Videospielen auf der einen und der öffentlichen Meinung auf der anderen lässt sich gut anhand der hiesigen Berichterstattung größerer Medienhäuser über Virtual Reality veranschaulichen. Wenn etwa Fernsehsender über die „neuen VR-Brillen“ berichten, verknüpfen die Reporter VR sehr schnell mit Gaming – was ja erstmal nicht verkehrt ist. Aber die Berichterstattung endet dann oftmals an genau diesem Punkt. Es entsteht der Eindruck, dass Virtual Reality nur für Videospiele relevant ist, so abgefahrenes Gaming-Zeugs halt. Nichts, was über Videospiele hinaus interessant sein könnte. Vor allem in Deutschland haftet Videospielen ja zudem noch immer ein zweifelhafter Ruf an – was sich beispielsweise daran zeigt, dass die elendige Killerspiel-Debatte immer wieder aufkommt. Und so werden hierzulande, wenn es in den Medien und der Öffentlichkeit um Virtual Reality geht, spätestens in der zweiten Minute eines Beitrags oder einer Diskussion die Risiken und Gefahren der neuen Technologie thematisiert.

Im folgenden Beitrag des ZDF Morgenmagazins beispielsweise wird zwar immerhin auch kurz über Anwendungsfälle außerhalb des Gamings berichtet, nur um dann aber zu den Gefahren exzessiver Nutzung überzuleiten. Vor allem der Unterton des Beitrags hat einen negativen Beigeschmack und suggeriert eine pessimistische Sichtweise.

Virtual Reality: Deutschland wieder im Abseits?

Dieses Sammelsurium aus medialer und öffentlicher Assoziation von VR und Gaming und die seit langem kultivierte kulturelle Aversion gegen Videospiele in Deutschland führt im schlimmsten Fall dazu, dass hierzulande wieder ein Zug verpasst wird, der vielleicht gerade noch am Bahnhof steht. Denn selten gab es eine Technologie, die so dediziert aus dem Gaming-Bereich kam und das Potenzial hatte, in viele andere Bereiche unserer Wirtschaft vorzudringen – etwa im Design, Marketing, Tourismus, in der Industrie oder in der Bildung – und die sogar die digitale Kommunikation erheblich verändern könnte, Stichwort „Social VR“.

Virtual Reality mag noch in den Kinderschuhen stecken und es wird Zeit brauchen, um wirklich ausgereifte Lösungen für die verschiedensten Anwendungsfelder zu entwickeln. Aber VR als bloße Spielerei abzutun, hilft nicht weiter – vor allem auch nicht für die Förderung der hiesigen VR-Szene und -Startups. Ein wenig mehr Offenheit in der Berichterstattung könnte dem VR-Standort Deutschland nur gut tun. Und vielleicht auch den vielen Nicht-Gamern Lust darauf machen, die Technologie mal auszuprobieren.

Ich jedenfalls bin gespannt auf die nächste Killerspiel-Debatte – dann mit Verweis auf die Folgen exzessiver VR-Nutzung.

Weitere Kolumnen zu Virtual Reality von Luca Caracciolo findest du hier.