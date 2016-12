VR in Echtzeit: Facebook startet Live 360

Facebook startet 360-Grad-Videos jetzt auch für sein Live-Video-Feature. Den Anfang macht ein National-Geographic-Livestream am Dienstag Abend.

Facebook Live in 360 Grad

Am Montag gab Facebook den Start von 360-Grad-Videos für Facebook Live bekannt. Facebook will damit Zuseher noch näher zu einem Schauplatz bringen, indem sie Facebook Live und 360-Grad-Videos zusammenführen, so das Unternehmen in einem Blogpost.

Den Anfang macht dabei ein National-Geographic-Livestream von der Mars Desert Research Station in Utah, USA. Dieser wird am Dienstag Abend ab 21 Uhr zu sehen sein. Sieben Wissenschaftler werden zeigen wie sie in den letzten 80 Tagen in einer Mars ähnlichen Umgebung lebten. Außerdem wird eine Q&A-Session inkludiert sein.

Mehr Seiten und Profile bekommen das Feature ab 2017

Live-Videos mit 360-Grad-Aufnahmen werden über die Live-API in den nächsten Monaten für mehr Facebook-Seiten verfügbar sein. Außerdem will Facebook das Feature für alle Profile und Seiten später im nächsten Jahr ausrollen.

Auch Twitter hat für Periscope ähnliche Pläne und will auch hier 360-Grad-Videos starten. Im Oktober sorgte das Unternehmen für Aufregung, nachdem sie kurz nach der Einstellung eines neues Mitarbeiters, der dem Unternehmen im VR-Bereich helfen sollte, diesen wieder entließen.

Instagram startetet ebenso am Montag mit dem Ausrollen von Live-Videos für alle Nutzer in den USA. Youtube brachte außerdem 4K-Video-Unterstützung Ende November für Live-Videos auf seine Seite, sowohl reguläre Live-Videos als auch 360-Grad-Live-Videos sind dort jetzt in 4K zu sehen.

