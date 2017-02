VR-Hype schon vorbei? Facebook schließt 200 Oculus-Pop-up-Stores

Erst Ärger vor Gericht, jetzt eine offenbar magere Nachfrage nach Live-Demos in den Oculus-VR-Pop-up-Stores bei Best Buy. Facebook macht jetzt rund 200 von 500 Testecken für die VR-Brille dicht.

Oculus Rift: Facebook schließt VR-Pop-up-Stores

Anfang Februar musste Facebook wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen seiner Virtual-Reality-Tochter Oculus vor Gericht eine herbe Niederlage einstecken. Ein Gericht verurteilte Oculus zur Zahlung einer Strafe von 500 Millionen US-Dollar an das Gaming-Unternehmen Zenimax, einen Großteil allerdings wegen der Verletzung einer Geheimhaltungsvereinbarung durch den umstrittenen Oculus-Gründer Palmer Luckey. Facebook kündigte eine Berufung an, muss jetzt aber auch auf einem anderen Feld eine Niederlage mit Oculus einstecken. 200 von 500 Pop-up-Stores in Best-Buy-Filialen, in denen die VR-Brille Rift getestet werden konnte, machen dicht. Der Grund ist wohl eine mangelnde Nachfrage, wie Business Insider berichtet.

VR-Delle: Live-Demos von Oculus Rift und den Touch-Controllern waren zuletzt wohl wenig nachgefragt. (Foto: Oculus)

Dem Bericht zufolge hätten mehrere der Mitarbeiter der Oculus-Pop-ups gesagt, dass es manchmal tagelang keine einzige Live-Demo gegeben habe. Die Performance der Testecken wurde auch von einem Vertragspartner von Oculus gegenüber den Pop-up-Mitarbeitern als Grund für deren Schließung angegeben. Offiziell gab Oculus aber zu Protokoll, dass die Entscheidung für die deutliche Reduzierung der Zahl der Live-Demo-Möglichkeiten in den Best-Buy-Filialen saisonale Gründe habe. Eine Sprecherin sagte gegenüber Business Insider, dass Oculus grundsätzlich an der Idee von Rift-Demos festhalte. In den kommenden Monaten würden weitere Events stattfinden, bei denen Interessenten die VR-Brillen testen könnten.

Die ersten 48 Pop-up-Stores für die VR-Headsets und (seit Herbst) die Touch-Controller von Oculus waren im April des vergangenen Jahres eröffnet worden, im August wurde deren Zahl dann auf 500 erhöht. Laut Mitarbeitern aus verschiedenen Stores hätten im Vorweihnachtsgeschäft zwar einige Headsets verkauft werden können, das Interesse habe aber nach Weihnachten dramatisch abgenommen – auch das an den Vorführungen. Oculus soll es in den Pop-up-Stores vor allem darum gehen, den Leuten die Technik vorzuführen und mit ihnen über VR zu reden. Facebook überlegt laut Insidern angeblich, selbst Verkaufsflächen zu mieten, um dort künftig Rift-Brillen und Zubehör zu zeigen und zu verkaufen.

Facebook sieht in Oculus und VR die Zukunft

Wieviel Rift-Brillen die Facebook-Tochter Oculus seit dem Verkaufsstart an den Mann und die Frau gebracht hat, wurde bisher nicht bekanntgegeben. Oculus wie auch andere VR-Hardwarehersteller hüllen sich dazu in Schweigen. Facebook sieht in dem Thema Virtual Reality die Zukunft. VR sei die nächste große Computing-Plattform, die die Welt verändern werden, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Zuckerberg hatte erst anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftsbilanz vor wenigen Tagen angekündigt, in den nächsten Jahren weitere Milliarden in die Entwicklung und Vermarktung stecken zu wollen.

Interessant in diesem Zusammenhang: Die virtuellen Stars – Diese deutschen VR-Startups solltest du kennen