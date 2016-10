VR-Journalist Martin Heller: „VR ist kein Medium, VR ist ein Evolutionsschritt“

Virtual Reality gilt gerade wieder als starkes Zukunftsthema – was wird aus der Technologie? Videojournalist und Into-VR-Chef Martin Heller blickt für t3n.de in die Glaskugel. Er rechnet mit mehr Leichtigkeit.

Martin Heller ist Co-Gründer von IntoVR und Digitaljournalist mit den Schwerpunkten Bewegtbild, Social Media und Virtual Reality.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie, in der Experten bei t3n in die Glaskugel blicken. Bis zum Ende des Jahres geht es hier um die Zukunft von Technik, Wissenschaft und Fiktion. Motto: Weiterdenken, was ist.

t3n.de: 2017: Der letzte Schnee ist getaut, viele VR-Brillen vom Gabentisch liegen in der Ecke. Was ist da schiefgelaufen?

Martin Heller: Die waren zu groß, zu schwer, zu kompliziert. Wahrscheinlich hat die Brille auch nur bei einem Teil der Familienmitglieder zum Smartphone gepasst, weil die Branche sich noch nicht auf einen Standard einigen konnte.

„VR nimmt dann wirklich Fahrt auf, wenn ich Menschen zusammenbringe, die an verschiedenen Orten sind. Wenn eine Großmutter, die ihre Enkelkinder lange nicht gesehen hat, die Brille aufsetzen kann und die Kids dann direkt vor ihr stehen.“

Mit diesem Problem müssen wir umgehen und trotzdem Inhalte so hochwertig produzieren, dass sie auf allen VR-Brillen ein tolles Erlebnis bieten – sei es Oculus Rift, Google Daydream, Samsung, HTC Vive oder was auch immer noch auf den Markt kommt. Full HD reicht nicht, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die Nutzer sich die Inhalte nur auf dem Smartphone anschauen. Also müssen wir alle Inhalte schon jetzt mindestens in 4K-Qualität produzieren.

Diese Dateien sind sehr groß, deshalb kann es ziemlich anstrengend sein, die Dateien zu Youtube, Vrideo, Facebook und Co hochzuladen. Die Netzwerke müssen die Frage beantworten, was der optimale Kompromiss zwischen Qualität und Dateigröße ist – was kann man den Usern zumuten? Möchte man es streamen? Dann braucht man dafür ein möglichst gutes Wifi zuhause. Oder setzt man darauf, dass die Leute den Inhalt erst runterladen, um ihn dann in einer hohen Qualität ruckelfrei abspielen zu können?

t3n.de: 2018: Plattform-exklusive Spiele und Apps waren ein dicker Streitpunkt. Wie geht die Debatte aus?

Heller: Ich hoffe auf Fortschritte im Bereich Web-VR. Die App-Nutzung ist hoch – aber vor allem bei den Apps, die die Leute schon auf dem Smartphone haben: Youtube, Facebook, Snapchat, vielleicht das Mail-Programm. Aber es ist wahnsinnig schwer, die Nutzer dazu zu bekommen, sich neue Apps runterzuladen. Deshalb setze ich auf Web-VR und hoffe, dass es bald möglich ist, auch 360-Grad-Videos auf allen Mobilgeräten im Browser zu gucken. Das macht 360-Grad-Content zugänglicher, einfacher – und dann wird hoffentlich mehr geschaut.

Im Bereich Journalismus und Nonfiction-Content ist es wichtig, die Inhalte möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Ob es nun ein Beitrag für eine Redaktion ist oder das Konzert eines Musikers. Wir müssen die Nutzer da erreichen, wo sie sind – also auf allen relevanten Plattformen präsent sein. Deshalb müssen wir hoffen, dass die großen Plattformen nicht im Kampf um die verschiedenen technischen Systeme die User vergessen.