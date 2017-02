VR für den Mac: Dieses Tool bringt euren Desktop in die virtuelle Realität

Cindori hat mit VR Desktop eine macOS-App vorgestellt, die den Mac fit für die virtuelle Realität machen soll. Vorerst wird das Oculus Rift unterstützt, weitere VR-Brillen sollen folgen.

App ermöglicht VR am Mac

Für alle, die mit einem VR-Headset wie dem Oculus Rift in der virtuellen Realität mit ihrem Mac arbeiten wollen, bietet die schwedische Entwicklerfirma Cindori jetzt eine neue App an. VR Desktop soll es möglich machen, mit dem Apple-Betriebssystem macOS in einer virtuellen Desktopumgebung zu interagieren. Nutzer können sich virtuelle Umgebungen wie einen Schreibtisch oder Weltraumszenen laden oder eigene entwerfen.

Arbeiten in der Virtuellen Realität: VR Desktop für den Mac. (Bild: Cindori)

Es habe viele Neinsager gegeben, die sich einen Mac als Virtual-Reality-Plattform nicht vorstellen konnten, erklärt Entwickler Oskar Groth anlässlich der Vorstellung der App. „Wir sind hier, um zu beweisen, dass Macs zur Nutzung von VR-Anwendungen fähig sind“, so Groth. VR Desktop funktioniert auf modernen Macs mit eigenständigen Grafikkarten.

VR Desktop. (Bild: Cindori) 1 von 15 Zur Galerie

Mac: VR-App soll bald HTC Vive unterstützen

Derzeit unterstützt die VR-App lediglich das VR-Headset Oculus Rift (Development Kit 2). Der Mac sollte mindestens die macOS-Version 10.11 oder höher haben. Die Unterstützung weiterer VR-Brillen wie Oculus Rift CV1 und HTC Vive soll möglich sein, sobald diese Geräte die Mac-Plattform unterstützen. HTC etwa soll Insidern zufolge bis Sommer Mac-Support für sein Vive-VR-Headset anbieten. Die Mac-App VR Desktop kostet 23,99 Euro. Interessenten können sich eine kostenlose Testversion herunterladen.

