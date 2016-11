VW: Dresden soll Modellstadt für E-Mobilität werden

VW will Dresden zur Modellstadt für Elektromobilität machen und nimmt eine hohe zweistellige Millionensumme in die Hand. Auch in der Gläsernen Manufaktur geht es weiter.

E-Mobilität: VW und Dresden arbeiten zusammen

Nach Berlin, Hamburg und München soll Dresden die vierte deutsche Großstadt werden, die der Autobauer Volkswagen (VW) zum Zentrum der Mobilität der Zukunft ausbauen will. Eine entsprechende Grundsatzvereinbarung für die Zusammenarbeit bei E-Mobilität, Digitalisierung und innovativem Fuhrparkmanagement haben Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert und VW-Sachsen-Chef Siegfried Fiebig am Mittwoch unterzeichnet, wie die Sächsische Zeitung berichtet.

Gläserne Manufaktur von VW in Dresden: E-Golf parkt vollautomatisiert auf Knopfdruck per Smartphone ein. (Bild: VW)

VW will dazu in den kommenden fünf Jahren eine hohe zweistellige Millionensumme in die Hand nehmen. Zudem soll es in der sogenannten Gläsernen Manufaktur, der Dresdner Automobilmanufaktur von VW, mit der Herstellung weitergehen. Im vergangenen März war die Produktion des Phaeton dort gestoppt worden. Ab April 2017 soll nun die Produktion von E-Autos gestartet werden. Darüber hinaus will VW an dem Standort auch Forschung und Entwicklung etablieren. Als mögliches Pilotprojekt ist etwa die Erprobung von Fahrassistenzsystemen für die Cargo-Tram im Gespräch. Die Straßenbahn könnte künftig selbstfahrend Bauteile zur Fabrik transportieren.

Zu den Plänen für die Modellstadt für Elektromobilität gehört darüber hinaus der Ausbau der Infrastruktur für E-Autos. VW will in den kommenden Monaten etwa die größte Solartankstelle Europas fertigstellen. Bis 2025 sollen dresdenweit 250 Lade- und Schnellladestationen errichtet werden. Dann soll die Zahl der zugelassenen Elektroautos in der sächsischen Metropole von derzeit 200 (1.500, wenn Hybridfahrzeuge mitgezählt werden) auf 25.000 steigen. Die Stadt will mit gutem Beispiel vorangehen, der gesamte Fuhrpark soll elektrisch werden. Die Autos könnten zudem nach Dienstschluss per Carsharing verliehen werden.

VW entwickelt für Dresden Verkehrsapp UMA

Geschäftsmodelle für die E-Zukunft der Stadt sollen in einem Startup-Inkubator entwickelt werden. Details dazu sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Schon in Arbeit ist die Verkehrsapp UMA, die laut Sächsischer Zeitung von VW Sachsen für die Stadt Dresden entwickelt wird und Anfang 2017 zum Download bereitstehen soll. Über die App sollen etwa Tipps zum Umfahren von Staus und freie Parkplätze in der Stadt sowie die nächste Ladesäule für Elektroautos angezeigt werden.

