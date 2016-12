VW ID Bus Concept Car: Elektro-Bulli kommt zur Detroit Motorshow

VW baut seine Elektroflotte weiter aus

Vor wenigen Tagen gab es nur Spekulationen, jetzt veröffentlichte VW mehr Details dazu, welchen elektrischen Retro-Minibus es auf die Straße bringen will. Präsentiert wird der Elektrobus von Volkswagen auf der North American International Auto Show (NAIAS), die zwischen dem 8. und 22. Januar stattfindet.

Das Modell kommt mit zwei Elektromotoren, Allradantrieb sowie einem multifunktionalen und gleichzeitig variablen Innenraum. Laut Auto Motor und Sport erinnert er mehr an den Microbus als an den Budd-e, das Design erinnert dabei außerdem an den VW-Design-Klassiker T1. Daher könnte auch die auf den ersten Bildern zu erahnende Zweifarben-Lackierung kommen. Mit dem Budd-e hat VW Anfang diesen Jahres auf der CES schon einen elektrischen Mini-Van in seiner Konzeptform präsentiert.

Bei der Präsentation des ID im September auf dem Pariser Autosalon hat VW außerdem das erste Fahrzeug seiner neuen Elektroauto-Flotte offiziell vorgestellt. Interessierte Nutzer müssen sich aber noch gedulden, denn dieses soll erst 2020 in Serie gehen, erwartet wird eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Der Bus folgt wohl gar erst 2022.