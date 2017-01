VW stellt Elektrobus ID Buzz vor – und will an den T1-Klassiker anknüpfen

Volkswagen hat den ID Buzz vorgestellt. Ein Elektrofahrzeug, das vom Design her stark an den klassischen T1 Bus erinnert. Wie sein Vorfahre soll der Buzz zu einer Ikone der Zeit werden.

Im Dezember gab es ja bereits erste Hinweise auf einen neuen VW e-Bulli. Tatsächlich sind das durchgesickerte Konzept aus dem vergangenen Dezember und der heute vorgestellte ID Buzz zwei komplett unterschiedliche Autos. In seiner Pressemitteilung schreibt Volkswagen: Die Elektrovan-Studie schlägt mit ihrem Design die Brücke zwischen den legendären Ursprüngen der Marke Volkswagen und ihrer elektrisierenden Zukunft. Der ID Buzz ist neben dem ID ein weiterer neuer Volkswagen, der der elektrischen Mobilität ein Gesicht gibt. Autos, deren überaus klares Design einen Wandel widerspiegeln – einen Wandel der Marke und ihrer Modelle.

(Bild: VW)

VW gibt Reichweite vom ID Buzz mit 600 Kilometern an

Der ID Buzz soll der erste vollautomatisiert fahrende Van mit Elektroantrieb sein. Trotzdem soll er Distanzen wie die heutigen Benziner erreichen – Volkswagen gibt wie gesagt eine Reichweite von 600 Kilometern an. Angetrieben wird er von zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 374 PS. Die 110 kW Batterie soll in 30 Minuten zu 80 Prozent geladen werden können.

(Bild: VW)

Acht Personen finden Platz

Der Bus profitiert enorm von dem Elektroantrieb. Er bietet genug Platz für acht Sitze und verfügt daneben noch über zwei Kofferräume. Spannend dabei ist vor allem, dass der Platz in verschiedenen Szenarien unterschiedlich genutzt werden kann.

Laserscanner, Ultraschallsensoren, Radarsensoren, Area-View-Kameras, Frontkamera erfassen das Umfeld; weitere Verkehrsdaten werden über die Cloud empfangen. Damit ist der ID Buzz in der Lage, voll automatisiert zu fahren. Während der Fahrt kann durch leichten Druck auf das Lenkrad das automatisierte Fahren aktiviert werden. In diesem Modus verschmilzt das Lenkrad mit der Konsole und der Fahrer ist in der Lage, seinen Sitz zu drehen und sich mit seinen Mitfahrern zu unterhalten.

(Bild: VW)

Serienreif bis 2022

Das Highlight bei der heutigen Präsentation war eindeutig die magnetisch schwebende Hula-Tänzerin, quasi der Wackeldackel der Zukunft. Die Figur schwebt magnetisch über der Mittelkonsole. Außerdem durfte man schon einen Blick auf andere verfügbare Figuren werfen. So gibt es zum Beispiel auch noch einen typisch deutschen Gartenzwerg in Yoga-Pose mit gelbem Hut. Natürlich handelt es sich bei dem heute vorgestellten ID Buzz um ein Konzeptauto. Aber bis 2022, also in fünf Jahren, soll er zur Serienreife kommen.

(Bild: VW)

Der ID Buzz: Eine aufstrebende Ikone, ähnlich wie der T1?

Das Design vom ID Buzz hat das Zeug zu einer Ikone der Elektromobilität zu werden – ähnlich wie der T1 auch eine Ikone seiner Zeit war. Dabei ist der Ansatz von VW, einen Elektrobus vorzustellen, sehr cool – mit Blick auf die Konkurrenz, die stattdessen zur Zeit hauptsächlich auf SUVs setzt.

