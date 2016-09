VW kündigt neues Elektroauto an: „Genauso revolutionär, wie es der Käfer war“

Auf dem Pariser Automobilsalon 2016 will Volkswagen ein neues Elektroauto vorstellen. Die Designstudie soll später die Vorlage für VWs erstes Serienfahrzeug auf Basis ihres modularen Elektrifizierungsbaukastens bilden.

VW verspricht „ikonenhafte Designstudie“ für den Pariser Automobilsalon 2016

Die „Mondial de l’Automobile“ wird hierzulande gerne als Pariser Autosalon bezeichnet und findet alle zwei Jahre statt. Volkswagen will die Messe, die in diesem Jahr vom 1. bis zum 16. Oktober 2016 stattfindet, zur Vorstellung eines neuen Elektroautos nutzen. Dabei soll es sich zunächst nur um ein Designkonzept halten. Der Autobauer erklärt aber schon jetzt, dass es auf Basis des Entwurfs später auch ein Serienfahrzeug geben soll. Dieses soll als erster Volkswagen auf dem sogenannten modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) basieren.

VW: Auf dem Pariser Autosalon will Volkswagen ein neues Elektrokonzept vorstellen. (Foto: Volkswagen)

Es bleibt anzunehmen, dass es starke Unterschiede zwischen dem als „ikonenhafte Design-Studie“ bezeichneten Konzept und dem späteren Serienmodell geben wird. Trotzdem dürfte uns der Wagen, der auf dem Autosalon Paris seine Weltpremiere feiern wird, einen gewissen Einblick in VWs langfristige Planung geben. Immerhin hat VW-Markenchef Herbert Diess bereits angekündigt, dass der Konzern bis 2025 jährlich eine Million Elektroautos bauen will.

VW will Elektroautos zum Konzernmarkenzeichen machen

Während Volkswagen aufgrund des Dieselgate-Skandals den wohl größten Image-Schaden der Firmengeschichte hinnehmen muss, versucht sich das Unternehmen zunehmend als Innovator im Bereich der Elektromobilität zu positionieren. Dazu hat Firmenchef Matthias Müller im Juni 2016 die „Together – Strategie 2025“ vorgestellt. Ziel soll es sein, Elektromotoren aber auch autonomes Fahren und künstliche Intelligenz zu Kerntechnologien des Unternehmens zu machen.

Bis 2025 will der Autobauer 30 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Davon will das Unternehmen dann zwei bis drei Millionen Stück pro Jahr verkaufen. Allerdings schläft auch die Konkurrenz nicht: Neben dem Elektro-Pionier Tesla arbeiten auch andere Traditionsmarken wie BMW oder Mercedes-Benz mit Hochtouren an entsprechenden Fahrzeugtechnologien.

Ebenfalls interessant: 80 Prozent in 15 Minuten: VW arbeitet an Schnelllade-Akku für Elektroautos.